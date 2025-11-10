Желязков: Едно или няколко физически лица ще поемат функцията на особен управител на "Лукойл Бургас"

Едно или няколко физически, а не юридически лица, ще поемат функцията на особен управител на рафинерията на "Лукойл" в Бургас, каза пред журналисти премиерът Росен Желязков.

След обнародването в "Държавен вестник" на закона, приет в петък от Народното събрание, в пълен обем ще са в сила неговите разпоредби, добави той.

Вече се обсъждат имена, сред които да бъде избран особеният управител на рафинерията в Бургас. Те ще преминат и през проверка за интегритет.

"Винаги е имало конкретни имена, още в хипотезата, когато трябваше да преминем от руски нефт към неговата дизерфикация. Има имена, които обсъждаме. В момента, в който влезе закона в сила, тогава ще обявим тези имена", каза премиерът.

Приетият от парламента закон в края на миналата работна седмица е отговорът на наложените от САЩ санкции на руската петролна компания "Лукойл":

"Нито един цент да не отива за войната в Украйна. Това е целта на санкциите. Приетият закон в петък всъщност е отговор на този въпрос, каква ще е легалната рамка за изпълнението на тази политика".

НС прие и на второ четене промените в закона за правомощията на особения управител на "Лукойл"

Що се отнася до действията на ДАНС, МВР и министерство на отбраната, те са превантивни:

"Още преди налагането на санкциите видяхме, че има инциденти в рафинерии в Европа, които са собственост на руски компании. Така че тези превантивни действия са с оглед на това да се запази критичната инфраструктура, каквото представлява и рафинерията, и другите обекти на инженерната инфраструктура на "Лукойл".

МВР, ДАНС и МО са предприели допълнителни мерки за сигурността на обектите на Лукойл в страната

Горива в държавата има за много повече от 90 дни, подчерта още той:

"Както запасите, които се поддържат от Държавния резерв, така и процесирани горива има за много повече".

Що се отнася до бюджетната процедура Желязков каза, че тя не е блокирана. Тристранния съвет е консултативен орган, но в срещи с бизнеса се изясняват техните позиции и претенции. Премиерът каза, че бюджета трябва отчете социалните интереси на всички:

"Трябва да отговори и на страховете на обществото, а страховете на обществото са да няма висока инфлация, да няма намаляването на доходите, а същевременно държавата да продължава да инвестира. Разбира се, ако се наложи отпадане на едни приходоизточници, трябва да се посочи какви биха били техните алтернативи и това е разговора с работодателите".

Желязков подчерта, че правителството няма да позволи страна да изпадне в дългова спирала, тъй като "отвързването" от минимална и средната заплата ще са бъдещи законодателни решения през следващата година. Той определя като консервативен сега предлагания бюджет:

"След всяка не добре премислена реформа винаги следва обществена деградация".

Премиерът очаква проектобюджета за следващата година да бъде внесен в Народното събрание тази седмица.