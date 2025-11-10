Кой е Фрико, който от ревност заби нож в шията на бившата си

Богато криминално минало крие 38-годишният Георги Мирчев - Фрико, който в петък, 7 ноември, посред бял ден и пред очите на десетки граждани намушка в шията и гръдния кош 37-годишната Инна Илиева, с която имал интимна връзка.

Фамилията Мирчеви е добре позната на полицията в Благоевград. Георги и брат му Юли имат криминални регистрации за побоища, както и за палеж на кола. Самият им баща Юлиян пък излежал 22-годишна присъда за грабеж и убийство на унгарски гражданин. Ликвидираният чужденец изкарвал прехраната си като шофьор на ТИР. Мъжът спрял на Кресненското дефиле за отдих, когато Фрико - Старши се опитал да го ограби, а после и умъртвил.

Фико - Младши също е всеизвестен в региона с хулиганските си прояви. В миналото се е занимавал със спорт, но футболът му омръзнал, а и бързо осъзнал, че на по-ниско ниво не е добре заплатен. През лятото на 2013 г. той сключва брак с фолкпевицата Стефани. Само година след пищната им сватба и появата на дъщеря им Марта, двамата изненадващо се разделят.

Изпълнителката е споделяла, че двамата се развели заради системните му изневери и лошото отношение към нея. Въпреки, че била потърпевша от нрава му, той лично подал сигнал срещу нея в полицията и дори си извадил ограничителна заповед да не го доближава на по-малко от 50 метра.

Пред униформените Мирчев се ожалил, че Стефани го заплашва и обижда по телефона, тъй като не успяла да превъзмогне раздялата им. Георги дал показания, в които посочва, че се чувства застрашен и в опасност за живота си, тъй бившата му го сплашвала с баща си, който "щял да дойде в Благоевград и да избие цялото му семейство". Думите на Мирчев пред органите на реда потвърдила и майка му Гергана.

Освен като местен плейбой малкият Фрико се е изявявал и като манекен - бил рекламно лице на модна линия дрехи, които неотдавна пусна известният столичен диджей Мартен. В официалния портал на марката обаче не фигурира името на Мирчев - той е представен само като "известен футболист от Благоевград, който пожела да популяризира бранда", пише Труд.

Слънчевият петъчен ден в Благоевград е помрачен за секунди, след като в центъра на града, малко преди 11:00 ч., красива жена е прободена с нож няколко пъти - два пъти в областта на гръдния кош и един път в шията. Касапницата се случва пред очите на десетки граждани до площад „Георги Измирлиев“.

Потърпевшата се казва Инна Илиева. 37-годишната е имала връзка с Мирчев, която наскоро прекратила. Георги отказал да приеме разлъката, непрекъснато я следял и ревнувал. Накрая взел крайното решение да я ликвидира.

Илиева има две малкия деца от предишна връзка. Собственик е на бутик за дамски дрехи в града и била финансово независима. По-рано днес, 10 ноември, лекари от реанимацията съобщиха, че по чудо е оцеляла, предвид зоните на пробождане. Едната прорезна рана е точно до сънната артерия. Другите две намушквания са в областта на белия дроб, заради които тя е колабирала моментално.

Освен бързата намеса на лекарите и спешните операции, които е претърпяла в МБАЛ-Благоевград, за спасяването ѝ са помогнали и случайни минувачи. Жена в напреднала бременност и преминаващи мъже са натискали с ръце раните ѝ, докато дойде линейката. Те били толкова дълбоки, че Илиева е загубила почти половината си кръв.

„Пациентката е екстубирана и вече не е на изкуствена белодробна вентилация. Но все още е рано да се каже, че е извън опасност“, заяви д-р Сашо Караджов от реанимацията. По думите му основната опасност е била, че едното пробождане е на милиметри от сънната артерия – жизненоважен кръвоносен съд.

Мирчев вече е с повдигнато обвинение за предумишлен опит за убийство, извършен по особено жесток начин. За извършеното законът предвижда наказание между 15 и 20 години лишаване от свобода.

В събота съдът постанови агресорът да остане за постоянно в ареста. Делото се гледа при закрити врата по искане на защитата, заради разкриване на подробности от личния и интимния им живот. Разследването по случая продължава, като се очаква се в в близките дни държавното обвинение да внесе обвинителен акт.