Безплатни прегледи в София: Над 770 000 души у нас са с диабет, 50% от тях не знаят

Захарният диабет е сериозно хронично заболяване, което причинява много тежки и опасни усложнения, но често остава пренебрегнато или недиагностицирано навреме заради липсата на нужната профилактика и регулярен скрининг. Над 770 000 души у нас са с диабет, но 50% от тях не знаят. Днес всеки трети над 60-годишна възраст страда от захарната болест, съобщават от Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша.

На14 ноември е световният ден за борба с диабета. По този повод в същия ден Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша организира специално събитие от 9:00 до 14:00 часа на централния вход на болницата, под мотото “Заедно срещу диабета” и под патронажа на проф. Ивона Даскалова.



Болницата ще бъде домакин на скриниг за диабет, по време на който ще се провеждат безплатни консултации с водещи специалисти, които ще отговарят на най-често задаваните въпроси, ще дават съвети по отношение на хранене и профилактика и ще измерват кръвната захар на желаещите.

Ендокринолог: Затлъстяването и липсата на движение водят до инсулинова резистентност

Целта на събитието е хората да бъдат по-информирани за важността на профилактиката, както и за рисковете и опасностите, които диабетът носи със себе си.

Проф. Ивона Даскалова, д.м.н. е специалист по вътрешни болести и ендокринология и началник на Отделението по ендокринология и болести на обмяната в Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша с над 30 години опит. Тя е академик на Българската академия на науките и изкуствата, председател на Управителния съвет на Българската диабетна асоциация и представлява България в международната работна група по диабетно стъпало към Международната диабетна федерация.