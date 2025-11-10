  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +20
Пловдив: +13 / +15
Варна: +16 / +19
Сандански: +15 / +18
Русе: +11 / +14
Добрич: +14 / +18
Видин: +12 / +13
Плевен: +12 / +14
Велико Търново: +12 / +15
Смолян: +7 / +9
Кюстендил: +12 / +14
Стара Загора: +12 / +14

Златната Боряна Калейн разтопи сърцето на една жена! Уникален жест

  • Сподели в:
  • Viber
Златната Боряна Калейн разтопи сърцето на една жена! Уникален жест
A A+ A++ A

Златното момиче на България Боряна Калейн доказа, че има и златно сърце. Тя намери на улицата портфейл с много пари и без никакво колебание го занесе на полицаите в 6-то РУ в София. Оттам се свързали със собственичката и ѝ го предали. Жената изказва специални благодарности на олимпийската ни шампионка и посочва, че за нея загубената сума пари е била значителна. Благодарна е и, че си е спестила ядовете по издаването на редица нови документи и банкови карти.

Боряна Калейн е олимпийска вицешампионка от игрите в Париж през 2024 г. в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика. Сред другите успехи на златното момиче са световната титла в отборното състезание във Валенсия през 2023 г. Калейн обяви края на спортната си кариера на 9 декември 2024 г.

#Боряна Калейн

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?