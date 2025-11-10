Зеленски предупреждава: Русия може да удари страна от ЕС преди края на войната

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че руският президент Владимир Путин може да насочи удар към страна от ЕС дори преди конфликтът в Украйна да приключи, описвайки сегашната позиция на Москва като застой.

В интервю за Guardian Зеленски подчерта, че е напълно възможно Русия да открие втори фронт, докато продължава операциите си в Украйна. Той отхвърли идеята, че Путин първо ще се концентрира само върху Украйна, преди да обмисли допълнителна агресия в Европа, аргументирайки се, че и двете могат да се случват едновременно.

Президентът свърза нарастващата враждебна активност в Европа, като появата на фалшиви дронове в Полша и други големи столици, с неспособността на Русия да постигне съществени успехи на украинския фронт. Според него тези неуспехи могат да подтикнат Москва да търси алтернативни цели извън Украйна.

Зеленски характеризира Русия като огромна, агресивна държава, която разчита на външни врагове, за да консолидира вътрешните си разделения и да обедини населението си. Той подчерта, че Путин вижда Съединените щати и по-широкия Запад като противници, докато стратегическите интереси и ценностите на Украйна остават по-близки до тези на САЩ, отколкото до Русия.

Коментарите на Зеленски подчертават продължаващите опасения за сигурността в Европа, показвайки потенциала за разширяване на руските действия извън територията на Украйна, докато Москва се бори за военен напредък.