Отчитат 50% спад на регистрираните пчелари

Сериозен спад на регистрираните пчелари, които произвеждат български мед. Това показва справка на Сдружението на производителите на мед в Югозападна България, поискана от Министерството на земеделието.

Според бранша статистиката се дължи на това, че все повече производители отиват в сивия сектор.

Опасенията са, че сериозно количество мед без доказан произход ще залее пазара.

"Притеснително е, че към 1.10.2025 г. регистрираните пчелари са 5900 човека, което е изключително стряскаща цифра, при положение, че през 2020 г. са били около 12 000. Което означава, че за 4-5 години производителите са намалели с 50%", обясни Ралица Петкова - Сдружение на пчеларите в Благоевград в ефира на БНТ.

От сдружението призовават за анализ на сектора и конкретни мерки. Прогнозата е, че сивият сектор ще се увеличи, предвид повишаването на осигуровките от догодина.

"Все повече земеделски стопани ще започнат да се отказват. Стимулира се едва ли не сивият сектор. Повишавайки разходите, ние трябва да вдигнем и цената на меда", добавя Петкова.