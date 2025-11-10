Ръст на цените на кувертите и екскурзиите за Нова година

Повече от месец остава до Нова година 2026 и хиляди български семейства тепърва взимат решение къде да посрещнат празника. Туристическите агенции регистрират ръст на цените както за куверти в страната, така и за екскурзии в чужбина, но въпреки това интересът към организирани празнувания остава висок.

Михаела Богданова споделя, че семейството ѝ от пет души е избрало да остане в България за празника. "Пътувала съм в чужбина, празнувала съм, имам опит и предпочитам тук. Има си всички удобства, няма нищо различно. Тоест в чужбина няма нещо, което да е в повече и по-интересно, отколкото в България", обяснява тя, цитирана от NOVA.

За четири дни престой с три нощувки, новогодишна програма с водещи и допълнителни услуги, семейството ѝ ще плати около 4000 лева. Ранните резервации дават предимство при цените, уточняват от туристическия бранш.

Българските курорти с повишени цени

Велинград продължава да изненадва с високи цени за новогодишните празници. За дневен престой цените варират между 210 и 620 лева на човек в зависимост от избрания хотел и изхранването. За четиридневна почивка семейство трябва да отдели между 3000 и 5000 лева, според данни от туристически платформи.

В Банско ситуацията е подобна – цените се движат между 165 и 450 лева на ден на човек. Това означава, че за четири нощувки разходите достигат между 660 и 2500 лева на човек. Луксозните оферти с известни изпълнители и пълен СПА пакет могат да надхвърлят 3000 лева на човек.

"Много е важно какво включват българските хотелиери в цената си. Ако наистина един пакет в български хотел за Нова година за три-четири нощувки е 3000-4000 лева, то това означава, че за седем нощувки би бил 7000 лева. Определено едно екзотично пътуване би струвало толкова, но би предложило съвсем друго изживяване", коментира Калина Неделчева, управител на туристическа агенция, цитирана от NOVA.

Съседните държави с по-достъпни оферти

За посещение в Сърбия туристите трябва да заделят между 600 и 800 лева за три нощувки със закуски и вечери на човек. Гърция предлага по-широк ценови диапазон – от 600 до 1400 лева, докато турските курорти остават привлекателни с цени между 450 и 1500 лева за подобен престой.

Солун се откроява като популярна дестинация за къс градски уикенд с празнични пакети на цена около 680 лева на човек. В Турция петзвездните хотели с пълно изхранване в Анталия достигат около 2500 лева, докато бюджетните варианти в Мармарис започват от 450 лева на човек.