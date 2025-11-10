Аптеките на бунт! Може да не отворят на 1 януари

Възможно е още на 1 януари аптеките в цялата страна да не отворят врати. Причината – нов задължителен софтуер за управление на дейността, който според фармацевтите ще натовари допълнително системата и може да блокира работата им.



„Трудността за всички нас е, че този софтуер ще стане още по-тежък и от 1 януари може да не успеем да обслужим пациентите. Те могат да останат без лекарства. Нашият бранш е изключително изсветлен, но ни дават твърде кратко време, за да въведем новия софтуер“, коментира пред NOVA фармацевтът Ростислав Курдов.

Системата – четвърта верификация и още разходи

Новият софтуер е част от промени, целящи уеднаквяване на бизнес управлението и отчетността в различни сектори. Но според фармацевтите фармацевтичният сектор е твърде специфичен и не може да бъде поставен под общ знаменател.

„Този софтуер е избран за бизнеса като цяло, но фармацевтичният бизнес е по-особен. Тук става дума за здравето на хората – не можем да си позволим грешки или забавяне“, подчертава Курдов.

По думите му аптеките и сега работят при строг контрол. Всяка опаковка, която напуска аптеката, преминава през три различни системи за верификация. Новият софтуер ще добави още една – четвърта – и това ще направи процеса още по-бавен и сложен.



„Не е сигурно дали сегашните компютърни конфигурации ще издържат на такова натоварване. А освен това ще се наложи обучение на персонала и закупуване на нова техника – всичко това в изключително кратки срокове“, добавя той.

Фармацевтите: Не сме против дигитализацията, но искаме време

Браншът не отрича необходимостта от модернизация и дигитализация, но настоява, че промяната трябва да бъде плавна и съобразена с реалните възможности на аптеките, особено на малките и независими обекти в страната.

„Ние сме за прозрачност и контрол, но тези промени изискват огромен човешки ресурс. Въвеждат се без достатъчно време за подготовка, което поставя под риск достъпа на пациентите до лекарства“, посочва Курдов.

Според него, ако ситуацията не се промени и срокът не бъде удължен, на 1 януари може да се стигне до безпрецедентна ситуация – аптеките да не успеят да обслужват хората.

Пациентите – потенциалните потърпевши

Най-засегнати от евентуалния „софтуерен колапс“ ще бъдат именно пациентите. Затворени аптеки в първите дни на новата година могат да оставят хиляди хора без достъп до жизненоважни медикаменти.

Фармацевтите припомнят, че аптеките не са просто търговски обекти, а част от здравната система. „Ние имаме клетва към пациента. Ако не можем да работим заради технически или административни пречки, това е провал не само за нас, а и за държавата“, заяви Курдов.

Отговорът на институциите – очаква се реакция

Към момента представители на Министерството на здравеопазването и Българския фармацевтичен съюз обсъждат възможни решения. От бранша настояват за диалог и разумен преходен период, който да позволи на аптеките да въведат новия софтуер без да се застрашава работата им.