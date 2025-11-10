  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +20
Пловдив: +13 / +15
Варна: +16 / +19
Сандански: +15 / +18
Русе: +11 / +14
Добрич: +14 / +18
Видин: +12 / +13
Плевен: +12 / +14
Велико Търново: +12 / +15
Смолян: +7 / +9
Кюстендил: +12 / +14
Стара Загора: +12 / +14

Внимание, шофьори: Промяна в движението по магистрала „Хемус“

  • Сподели в:
  • Viber
Внимание, шофьори: Промяна в движението по магистрала „Хемус“
A A+ A++ A

През следващата седмица - от 10 ноември до 14 ноември, от 8 ч. до 17 ч. в участъка от 14-и до 71-ви км на АМ Хемус“, в посока Варна, ще се полага маркировка и поетапно ще се променя организацията на движение. Временно ще се ограничава преминаването в активната лента, а трафикът ще е в свободните пътни ленти. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В същия период ще се обновява и маркировката в участък от първокласния път I-8 София - Пазарджик от 89-и до 147-и км, както и в отсечка от път II-82 София - Самоков между 62-ри и 80-и км. При изпълнението на дейностите превозните средства няма да се ограничават, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

#''Хемус''

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?