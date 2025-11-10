Двама висши ръководители на BBC подават оставки заради манипулирано видео с Тръмп

Двама висши ръководители на BBC подадоха оставки на фона на нарастващия скандал около неутралността на медията и предполагаемото манипулиране на видео с президента на САЩ Доналд Тръмп. Оставките на генералния директор Тим Дейви и изпълнителния директор на BBC News Дебора Търнес бяха съобщени от CNN след изтичане на вътрешна бележка, разкриваща, че телевизията е редактирала сегмент от речта на Тръмп на 6 януари 2021 г. по подвеждащ начин. Според информацията променената версия създавала впечатление, че Тръмп е призовавал към насилие по време на безредиците в Капитолията.

Дейви информира екипа на BBC за оставката си в бележка в неделя следобед, като подчерта, че решението е “изцяло мое”. Той призна постиженията на медията, но заяви, че трябва да поеме отговорност за последните грешки. “BBC се представя добре, но са допуснати грешки, и като генералния директор аз нося крайната отговорност,” каза той.

Дебора Търнес, която също подаде оставка, коментира на уебсайта на BBC, че скандалът около предаването Panorama за Тръмп е достигнал точка, в която нанася вреда на институцията. “Отговорността е моя,” заяви тя, като обясни, че е предложила оставката си на Дейви в събота. Търнес отхвърли обвиненията за “институционална пристрастност,” но призна, че “са допуснати грешки.”

Оставките последваха публикации в The Telegraph, цитиращи сигнал от служител, който разкри, че медията е излъчила “манипулирана” версия на речта на Тръмп в Вашингтон. Редакцията комбинирала отделни сегменти така, че да изглежда, че Тръмп е призовавал привържениците си да “се бият като луди” и да тръгнат с него към Капитолия. Всъщност оригиналните му думи са били: “Ще тръгнем към Капитолия и ще подкрепим нашите смели сенатори и конгресмени и жени,” според CNN.

След публикациите Тръмп критикува ръководството на BBC в пост в Truth Social, наричайки скандала “ужасно нещо за демокрацията.” Той благодари на The Telegraph за разкриването на това, което нарече “корумпирани журналисти,” и заяви, че висшите ръководители на медията са “уловени в манипулация” на неговата “много добра (ПЕРФЕКТНА!)” реч.

CNN отбелязва, че и Дейви, и Търнес подчертават, че напускането им е мотивирано от отговорност и загриженост за доверието към институцията, а не от натиск отвън. Скандалът предизвика широка дискусия във Великобритания относно редакционните стандарти на BBC и начина, по който медията борави с политически чувствително съдържание.