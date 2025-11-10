Историческото спиране на правителството на САЩ е към края си след сделка в Сената

В неделя, на 40-ия ден от най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ, сенаторите се върнаха във Вашингтон за рядко заседание през уикенда, за да гласуват предложението на Камарата на представителите за временен бюджет, който може да отвори отново държавните институции. За да бъде прието, законопроектът трябва да събере поне 60 гласа в Сената, което ще бъде ключова стъпка към прекратяване на продължилата седмици политическа блокада.

Според CBS News, непосредствено преди гласуването е било постигнато споразумение, след като поне осем сенатори от Демократическата партия са се съгласили да подкрепят процедурното решение. Пробивът е резултат от дни на неофициални преговори между републиканци, умерени демократи и Белия дом. Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн е ръководил разговорите, като е настоявал да се придвижи напред приетият от Камарата временен бюджет, който впоследствие ще бъде изменен с по-широк пакет от разходи и по-дългосрочно финансиране.

По информация на американските медии, сделката е договорена между Тюн, Белия дом и трима бивши губернатори, които сега са сенатори: демократките Джийн Шахийн и Маги Хасан от Ню Хемпшир, както и независимият Ангъс Кинг от Мейн. Съгласно споразумението, демократите ще получат и бъдещо гласуване за разширяване на данъчните кредити за здравно осигуряване – важен елемент от преговорите по бюджета.

Президентът Доналд Тръмп изрази оптимизъм, че кризата е близо до своя край. „Изглежда, че сме много близо до приключването на спирането на правителството. Никога не сме се съгласявали да отпускаме пари за затворници или нелегални, влизащи в страната ни, и мисля, че демократите го разбират“, каза той пред журналисти в неделя.

Според CNN сделката предвижда правителството да бъде отворено отново чрез временен законопроект, който ще осигури финансиране до януари и ще бъде обвързан с по-мащабен бюджетен пакет за ключови федерални агенции. Гласуването в Сената беше насрочено между 20:30 и 21:00 ч. местно време в неделя.

Въпреки постигнатия напредък, лидерите на демократите в Сената все още не бяха официално подкрепили споразумението към неделя вечер, като продължаваха вътрешните си обсъждания. В Камарата на представителите демократите изразиха повече критики, а няколко депутати свикаха партийно съвещание за понеделник, за да определят своята позиция.

Ако Сенатът одобри временния законопроект, първо ще се гласува версията, приета от Камарата, като ще са нужни гласовете на поне осем демократи. След това сенаторите ще внесат поправки с разширения пакет от разходи и ще изпратят текста обратно в Камарата за окончателно одобрение.

След като бъде приет и от двете камари, законопроектът ще бъде изпратен на президента Тръмп за подпис, с което официално ще приключи спирането на правителството, продължило повече от месец. Въпреки това законодателите предупредиха, че целият процес - от гласуването в Сената до подписа на президента - може да отнеме още няколко дни.