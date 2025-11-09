ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл" (ОБНОВЕНА)

ДАНС извършва проверка в рафинерията в Бургас, която е собственост на руския петролен гигант "Лукойл" и в офисите на "Лукойл - България", съобщава БНТ.

Засилена е охраната както на рафинерията "Нефтохим - Бургас", така и на другите ключови бази в цялата страна.

Според източници на обществената тв, проверката е започнала още в края на работната седмица.

От ДАНС, както и от Министерството на икономиката, отказаха коментар, но минути по-късно от Министерски съвет официално съобщиха, че „ДАНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, вкл. по вода и въздух, в района на обектите на Лукойл - елементи на критичната инфраструктура на територията на България.”

Публикуваме цялата информация без редакторска намеса:

▶ДАНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, вкл. по вода и въздух, в района на обектите на Лукойл - елементи на критичната инфраструктура на територията на България.

▶ След проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС, с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност, се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания Лукойл и в контекста на инциденти в обекти на Лукойл в няколко европейски държави.

▶ Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в Лукойл Нефтохим Бургас АД и Лукойл-България ЕООД. ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба.

▶ Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.

▶ Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.

Напомняме, че в петък Народното събрание прие законови промени, с които се разширяват правомощията на особения управител, който може да бъде назначен в дружеството. Те, обаче още не са в сила, тъй като не са обнародвани в Държавен вестник.