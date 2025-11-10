Облаци, валежи и постепенно застудяване: Времето през новата седмица

В понеделник ще е облачно. От запад на изток ще завали слаб дъжд. Преди обед на места отново ще е мъгливо. Ще духа слаб вятър от южна четвърт. Ще остане сравнително топло с минимални температури между 9° и 14° и максимални от 15° до 20°.

Още през нощта срещу вторник валежите ще се усилят, през деня на отделни места ще са със значителни количества. Вятърът ще се обърне от северозапад, ще е слаб до умерен. Температурите ще се понижат, по-чувствително максималните.

В сряда на места все още ще превалява, но по - късно облачността ще се разкъса, а вятърът ще отслабне. Ще се понижат и минималните температури, но дневните ще останат без съществена промяна.

В четвъртък ще духа слаб източен вятър, а в петък и събота ще е почти тихо. Сутрин на места ще има мъгли, а през деня облачността ще е променлива, следобед в някои райони временно намаляваща до предимно слънчево. Температурите ще се понижат с още 2-3 градуса.

През последния работен ден облачността ще се увеличи, но без валежи. Вятърът ще е слаб от южна четвърт и температурите слабо ще се повишат.

Прогнозата е на дежурния синоптик Любомир Маджаров от Националния институт по метеорология и хидрология.