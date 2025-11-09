  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +16
Пловдив: +12 / +15
Варна: +15 / +15
Сандански: +14 / +16
Русе: +12 / +13
Добрич: +12 / +13
Видин: +12 / +13
Плевен: +9 / +12
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +6 / +7
Кюстендил: +12 / +13
Стара Загора: +11 / +12

Германия отбелязва днес 36 г. от падането на Берлинската стена.

  • Сподели в:
  • Viber
Германия отбелязва днес 36 г. от падането на Берлинската стена.

Уикипедия
A A+ A++ A

Германия отбелязва днес 36 години от падането на Берлинската стена.

На 9 ноември 1989 година в опит да запази властта си на фона на новите процеси в Източна Европа ръководството на тогавашната ГДР обявява решение за отваряне на границите на комунистическата държава.

След като решението е обявено на пресконференция, хиляди хора щурмуват стената, разделяла Берлин на източна и западна част в продължение на близо 30 години, а други пресичат свободно с автомобили сухопътните граници с тогавашната Западна Германия. Така е поставено началото на необратими процеси, чиято кулминация е обединението на Германия години по-късно.

Освен с падането на Берлинската стена датата 9 ноември е свързана и с други две събития, белязали новата и най-новата история на Германия- провъзгласяването на републиката през 1918 г. и нацистките погроми срещу евреите през 1938 г.

Върху нуждата от защита демокрацията в страната се очаква да се фокусира президентът Франк-Валтер Щайнмайер в речта, която ще произнесе днес по повод съдбовните за страната годишнини.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?