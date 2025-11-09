Митичната черна пантера от Шумен: Всъщност двойка опитомени, пускани на разходка

Митичната черна пантера от Шумен, която местната полиция и специално сформирания заради нея Кризисен щаб, оглавяван от областния управител Катя Иванова, не могат да заловят вече шести месец, май ще се окаже опитомен домашен любимец, чийто заможен стопанин често пуска да се разхожда на свобода, а впоследствие хищното животно само се прибира у дома.

Няколко независими един от друг източници на „Уикенд“ потвърдиха информацията, която още през лятото публикувахме – черната пантера е собственост на ексцентричния бизнесмен от Шумен Владислав Кипров, собственик на най-голямата фирма за производство на асансьори в страната – „Лифтком“.

Твърди се, че 55-годишния баровец се е сдобил не с една, а с две черни пантери преди около 3 години, след като

броил 50 000 евро за нелегалния внос

на хищниците. Пантерите са родени в Перу, като влезли контрабандно в България през Турция. Когато дивите котки пристигнали при стопанина си в Шумен, били на 6-7 месечна възраст и податливи на дресировка. Разправят, че пумите са закупени от нелегален развъдник на хищни животни в Перу, откъдето баровци от цял свят си поръчвали лъвове, тигри и леопарди за домашни любимци.

Според надежден източник на „Уикенд“, двете черни пантери са напълно опитомени и дресирани от стопанина си, който често ги пускал да се разхождат извън територията на имението му. Впоследствие

хищниците винаги се връщали в къщата

на собственика си, привикнали да получават храна и да се полагат грижи за тях.

Версията, че черните пуми се разхождат из Шуменското плато и региона от поне две години насам, се потвърждава от Тихомир Тенев, който през есента на 2024 г. засича един от хищниците.

„Докато търсих изоставения тунел между Дюлино и Кошарица по време на една сутрушна разходка из балканите над Кошарица, видях още малката пума. Мина буквално на метри от мен, отначало почти спокойно. Та сега си мисля, че или пумите са повече от една, или тази доста е пораснала“, спомня си Тихомир Тенев.

Мистериозната черна пума предизвика бурен обществен и медиен интерес на 19 юни, когато мъж засне кратко видео от срещата си с нея на територията на Шуменското плато. Докато видеото с пантерата събра милиони гледания и беше споделено хиляди пъти в социалните мрежи, електронната система за предупреждения „БГ алерт“ беше активирана, а над 100 души - жандармерия, горски, специалисти от варненския зоопарк и ловци, се включиха в

издирването на екзотичното животно.

Местните власти дори въведоха пълна забрана за достъп до територията на природния парк, беше създаден и Кризисен щаб, който действа и до ден днешен.

Щателното претърсване на Шуменското плато и местния Балкан обаче не даде никакъв резултат, а същевременно се появиха информации, че черната пантера е засечена между ловешките села Казачево и Сливек. През последните месеци сигнали за пантерата бяха подавани в Ловеч, Разград, Силистра и даже в съседна Румъния – животното преплувало Дунава и било засечено в Гюргево.

Според информация на „Уикенд“, след масовата истерия за свободно разхождаща се черна пантера из Шуменското плато, собственикът на двете хищни животни временно ги поставил „под карантина“ и спрял да ги пуска на свобода. Въпреки това не липсват хора, които разказват за срещите си с дивото животно отблизо.

Преди 2 седмици пенсионерката Светла Чакърова се срещна с кмета на Шумен Христо Христов в приемния му за граждани ден в общината с молба за трайни мерки срещу шуменската пантера. Според думите й, в средата на месец октомври нейна приятелка се сблъскала с опасния хищник до чешмата в местността Фатмаджик, по пътя за паметника „Създателите на българската държава“.

„Моя приятелка отива до чешмата, която е по пътя, който води към Паметника и там вижда пантерата.

Легнала над чешмата, гледа я и я фиксира!

Не зная защо това животно най-накрая не бъде заловено. Не да се убие, но да бъде установено и хванато. Аз лично често се разхождах до паметника по пътя през боровата гора, но заради този леопард, или пума, вече не смея. В моето положение са още много възрастни хора – страхуваме се!“, ожали се пред кмета на Шумен Светла Чакърова. Тя твърди, че нейната приятелка Елена, която видяла с очите си черната пантера, веднага отишла в Районното управление в Шумен и съобщила за местонахождението на дивото животно, но реакция от страна на униформените не последвала.

„Пантера има, последно е видяна преди дни на покрива на лятна кухня на хора в Шумен в квартал в подножието на Шуменското плато. Хората са преживели истински ужас. На следващия ден на улицата е имало

останки от изядена катерица.

Явно животното вече не се страхува да слиза и до града. Има съвсем достоверни разкази на сериозни хора, които са я виждали на Платото“, разказва Полина Живкова.

И макар в Шумен отдавна да е публична тайна, че асансьорния бос Владислав Кипров е собственик на митичната черна пантера, местната полиция упорито твърди, че той е извън подозренията им като тайнствения стопанин на хищника. Според обясненията на директорът на Областната дирекция на МВР в Шумен Георги Гендов, на 26 юни представители на Жандармерията и полицията са извършили проверка в дома на Кипров, но там „не са установени клетки и условия за отглеждане на търсеното животно“.

Според информиран източник на „Уикенд“ обаче, от полицията в Шумен са

проверили старата къща на Владислав Кипров,

а не имението на баровеца на ул. „Владайско въстание“, което той обитава от 2021 г. насам. Разправят, че именно в двора на новопостроения имот ексцентричния баровец отглежда домашните си любимци – черни пантери.

В Шумен върви упорит слух, че през лятото Владислав Кипров успял да спаси от конфискация и въдворяване в зоопарк любимите си черни пантери с обещанието да държи домашните си любимци в клетки, което обаче очевидно не е спазил. Градската мълва донася, че пантерите никога досега не са били връзвани на синджир и че

имали навика сами да прескачат оградата

на имението, когато са пускани да се разходят из двора.

„Заради кефа на един изчаткал милионер, в Шумен цари бездействие, безхаберие и незаинтересованост за разрешаване на проблема. Вече шести месец в гората и в Шуменското плато висят табели, че разходката е на твоя лична отговорност. Хиляди хора на практика са жертва на хобито на някой си баровец незаконно да отглежда като свой домашен любимец див хищник, а властта гледа безпомощно. Поредната подигравка с хората! Институциите са абсолютно пробити и на практика не вършат никаква работа“, гневят се справедливо жителите на Шумен.



