"Изпадналият в немилост" Лавров: Готов съм за среща с Рубио

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че е готов за среща с американския си колега Марко Рубио, но подчерта, че интересите на Русия трябва да бъдат взети предвид за установяването на мир в Украйна, предаде Ройтерс.

В петък Кремъл отхвърли спекулации, че Лавров е изпаднал в немилост пред Владимир Путин, след като усилията за среща на президентите на Русия и САЩ бяха замразени миналия месец.

Ройтерс и други медии съобщиха, че Вашингтон е отменил срещата, след като министерството на Лавров е изпратило съобщение, че Москва не е готова да отстъпи от исканията си за Украйна. "Файненшъл таймс" цитира източник, според когото вероятно разговор на Лавров с Рубио е отблъснал Вашингтон.

"Държавният секретар Марко Рубио и аз разбираме нуждата от редовна комуникация", заяви Лавров в публикувано днес интервю за РИА Новости:

"Важно е да обсъждаме украинския въпроси и да развиваме двустранните отношения. Поради това комуникираме по телефона и сме готови за провеждане на лични срещи, когато е необходимо".

По думите му САЩ явно са се сблъскали с трудности в опитите си да убедят украинския президент Володимир Зеленски "да не пречи на установяването мир".

Лавров каза още, че САЩ са информирали Русия посредством дипломатически канали, че разглеждат предложението на Путин да запазят ограниченията в договора Нов СТАРТ за стратегическите въоръжения след изтичането му през 2026 г.