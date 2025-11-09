Какво значи, ако ви потрепери...

Ако ви потрепери...

-върхът на главата - успешно пътуване

-челото - лошо известие

-дясната страна на челото- ще направиш добро за някого -лявата страна на челото - всичко предприето към момента ще завърши добре

-дясната вежда - първо неуспех и после успех

-лявата вежда - нещо добро, но предстоят дребни неприятности -дясното око- предизвестие за предстояща сполука

-лявото око - неуспех, но ако е цялата страна - радост

-клепачите - закрила и помощ от влиятелни хора

-"писне" ухо - умира връстник

-"горят" ушите- клюкарстват за човека

-"пищи" дясно ухо- добра вест

-"пищи" ляво ухо - лоша вест

-дясната буза - успех и печалби

-лявата буза - успех и скръб

-нос- повишение в длъжност или успех в работата

-"сърби" носът- ядове

-устна - радост

-двете устни - нови запознанства

-горната устна - весело прекарване

-долната устна - вест от далеко /чужбина/

-дясната страна на езика - печал

-лявата страна на езика - приятно пътуване

-"ухапване" на езика - ядове

-брадичката - полезни съвети ще се получат

-дясната страна на брадичката - добро здраве

-лявата страна на брадичката - смърт, печал

-врат - голяма печалба

-дясното рамо - добро здраве

-лявото рамо - обида от приятел

-гърдите - печалба и после загуба

-горната част на гърдите - любовна среща

-дясната част на гръдния кош- разочарование заради пътуване -лявата част на гръдния кош- помощ и благодеяние от чужди хора

-дясна плешка - радост

-лява плешка - печал

-ребрата от дясна страна - радост

-ребрата от лява страна - болест

-дясната ръка - проблеми и работа

-горната част на дясната ръка - добри новини

-лявата ръка - почести и слава

-дясната мишница - похвали

-лявата мишница- утеха

-десния лакът- радост, победа

-левия лакът- работа, почести

-вената на лявата ръка - раздяла с приятел

-палец на дясна ръка - осъществяване на мечти и надежди -палец на лява ръка - подъл удар

-показалец на дясна ръка - клевети

-показалец на лява ръка - скарване и сдобряване

-среден пръст на дясна ръка - даване на подарък

-среден пръст на лява ръка - предстоящ дълъг път

-безименен пръст на дясна ръка - лоша вест

-безименен пръст на лява ръка - далечно известие

-малък пръст на дясна ръка - предателство, измяна

-малък пръст на лява ръка - късмет, пари

-длан на дясна ръка - ще се дават пари

-длан на лява ръка - ще се получават пари

-пъпът- голяма радост и печалби

-дясната страна на стомаха - проблеми в работата

-лявата страна на стомаха - успехи в работата

-дясно бедро- беда или материална придобивка

-лявото бедро- радост, пътешествие

-дясното коляно - забогатяване

-ляво коляно - пътешествие

-десен прасец- печалба

-ляв прасец- радост

-пръст на десен крак- радост

-пръст на ляв крак - печалба