Седмичен ТАРО хороскоп от 10 до 16 ноември

Овен - Петица жезли

Поражение

През този период ще има много противопоставящи се сили и енергии около вас. Предизвикателствата към вашия авторитет и личност ще бъдат огромни. Съревнование, съперничество, борба, красноречие и дебати ще се опитват да ви изместят от пътя ви през този период. Ще бъдете в непрекъснат конфликт с околните и ще трябва да отстоявате позициите си. Ще се създадат много естествени врагове, които ще търсят надмощие над вас. За да оцелеете в тези битки, трябва да пришпорите нещата в рамките на възможното. Трябва да постигнете и реализирате идеите си, без да влагате усилие.

Телец - Четворка жезли

Перфектност

Изпипвайте всичко до последния детайл. Обръщайте внимание и на най-малките подробности, за да не съжалявате после. Бъдете перфектни както в облеклото си, така и в работата си. Само така ще имате успех и ще се доберете до повишението, което отдавна ви чака и сте заслужили със своята всеотдайност и себераздаване на всички нива. Бъдете спокойни, позитивни и уверени. Не разрешавайте на никого да ви обвини в немарливост и незаинтересованост. Бъдете перфектни!

Близнаци – Кулата

Разрушение

Не обръщате внимание на предупрежденията. Обзело ви е лъжливо чувство за безопасност. В резултат на напрежението вярата ви се разпада. Изправяте се срещу собствените си страхове, повече не можете да отричате истината. Изоставят ви - връзките ви се дестабилизират. Околните изгубват доверие във вас. Пазете се и внимавайте през този период за неочаквани травми или финансови загуби.

Рак - Тройка чаши

Излишък

През този период бурно ще изразявате емоциите си. Много от вас ще започнат да обсъждат чувствата и мислите си с близък за вас човек. Ще се чувствате уникални, но ще трябва да правите компромиси с близките и обкръжението си. Те ще очакват да чуят от вас думи на съчувствие. Един проблем, който отдавна ви притеснява, ще се разреши неочаквано. Ще се чувствате здрави, щастливи и емоционално излекувани. Някои от вас може да имат покана за мило семейно тържество.

Лъв - Шестица чаши

Щастие

Ще изпитвате удовлетворение от добре свършената работа. Често ще поглеждате към щастливото минало, изпълнено с истински приятелства и контакти. Ще имате възможност да възродите много от тези стари връзки и приятелства. Ще се радвате на добри взаимоотношения с тях и за в бъдеще. Копнежът за успех, който ви е обзел, е много силен. Трябва да сте спокойни и уверени в себе си. Всичките ви мечти ще се материализират в практически резултати. Прекрасен период за всички вас.

Дева - Дъщеря на мечовете

Увереност

Щастие, лекота, енергичност, оптимизъм и успехи ще ви съпътстват през този период. Ще имате ясен поглед върху нещата. Разбирате същинските желания на сърцето, радвате се на красивия и семпъл живот. Осъществявате необичаен проект, постигате творчески успехи. Имате добро здраве, приятелство, активен живот, сигурност и безопасност.

Везни - Асо жезли

Страсти

Това е период на силни страсти. Започва ново начало за вас. Ще се раждат нови идеи, предстоят ви нови начинания. Това е времето, в което да започнем всичко. Сега! Ще се чувствате сякаш някой отвътре ви възпламенява и ви дава енергия за действие. Авантюри, любов, секс, жизненост и надделяваща сила ще ви съпътстват през този период. Внимавайте обаче с агресията, която също ще бъде много силна! Дръжте я под контрол.

Скорпион - Майка на мечовете

Мистерия

Външно изглеждате силни и балансирани. Използвате интелекта си, за да разбиете илюзиите на другите. Намирате се на върха на интелектуалните си способности. Вашето проникновение смайва околните, въпреки това изглеждате унили и угнетени. Добър период за психолози, дипломати и социални служители.

Стрелец - Седмица камъни

Поражение

Предстои един неспокоен период. Внимавайте да не изпуснете главното и това да предизвика проблеми в бизнеса или работата ви. Пазете се от лоши инвестиции, депресия, банкрут, загуба на недвижим имот. Не е добре да правите каквито и да е сделки през този период. Ще чувствате една инертност и слабост в себе си, внимавайте да не превърнете това безсилие в жестокост или грубост. Приемете, че това е период, в който ще тъпчете на едно място и не предприемайте нищо. Внимавайте нещата, които сте постигнали и създали, да не се разрушат или загубят! Не се отчайвайте, изчакайте периодът да премине и продължавайте напред.

Козирог – Слънцето

Живот

Щастие, лекота, енергичност, оптимизъм и успехи ще ви съпътстват през този период. Ще имате ясен поглед върху нещата. Разбирате същинските желания на сърцето, радвате се на красивия и семпъл живот. Осъществявате необичаен проект, постигате творчески успехи. Имате добро здраве, приятелство, активен живот, сигурност и безопасност.

Водолей – Справедливост

Баланс

През този период трябва да сте справедливи и безпристрастни. Нещата са поставени като на съд. Ситуацията е подложена на самооценка и везните могат да се наклонят силно в едната или другата посока за вас. Равновесието е крехко и нестабилно. По-добре отстъпете назад, притаете дъх и преценете ситуацията много точно. Погледнете нещата безпристрастно и нека вашите лични чувства и емоции да не влияят върху трезвата ви преценка. Не оставяйте нещата да се разбалансират.

Риби - Шестица мечове

Наука

Информацията е най-важното през този период. Тя изплува на повърхността и буквално ще ви залива от всякъде. Трябва ефективно да прилагате умствените си възможности, за да имате успех. Внимателно анализирайте проблемите и влагайте интелекта си за разрешаването им. Проявявайте мисловна яснота и се вглеждайте във всеки аспект на ситуацията. Дълбоко вниквайте в нещата, изследвайте ги докрай. Това е период, в който успешно можете да планирате пътуване или работа в странство.

Маг Розали, "Телеграф"