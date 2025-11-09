  • Instagram
Катастрофа с пострадал затвори Прохода на Републиката

Pixabay
Прохода на Републиката е затворен. В района на село Мишеморков хан е станала тежка катастрофа между кола и камион, съобщават от Областна дирекция на МВР.

Пострадал е шофьорът на лекия автомобил, като няма подробности за състоянието му. Колите се пренасочват през прохода Шипка, а тежкотоварните автомобили изчакват на място.

#Проходът на Републиката #катастрофа

