Катастрофа с пострадал затвори Прохода на Републиката
Прохода на Републиката е затворен. В района на село Мишеморков хан е станала тежка катастрофа между кола и камион, съобщават от Областна дирекция на МВР.
Пострадал е шофьорът на лекия автомобил, като няма подробности за състоянието му. Колите се пренасочват през прохода Шипка, а тежкотоварните автомобили изчакват на място.
