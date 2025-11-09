Гответе се! Очаква ни истински студена и снежна зима

На представената карта от модела GFS се вижда ясно как полярният вихър в стратосферата над Арктика преминава от стабилна и компактна структура към начален етап на отслабване и деформация. Първата карта, валидна за 8 ноември 2025 г., показва типичен силен вихър с изключително ниски температури около –80°C на ниво 10 hPa и почти симетрична форма, центрирана над Северния полюс. Това означава, че студеният въздух остава заключен в арктическите ширини и не достига до Европа, което предполага спокойно и по-меко време в умерените ширини в този период.

Снимка: Meteo Balkans

Във втората карта, валидна за 22 ноември, обаче вече се наблюдава съществена промяна – започва затопляне в стратосферата над Северния Атлантик и Европа, видимо чрез оранжево-червените зони. Центърът на студения въздушен басейн се измества към Сибир, а над Гренландия и Русия се формират два мощни антициклона, които започват да „разкъсват“ вихъра. Това е типичен признак на ранно стратосферно затопляне и сигнал, че полярният вихър отслабва. Подобно развитие обикновено води до промяна в циркулацията през следващите седмици – студът започва да се спуска на юг, като първо засяга Северна и Източна Европа, а след това и Балканите.

За България това означава повишен шанс за по-ранно застудяване в края на ноември и вероятност за първи по-сериозни снеговалежи още в началото на декември. Ако тенденцията на отслабване на вихъра се запази, зимата 2025/2026 може да започне активно и с типично зимно време още в първия си месец.

Според последния анализ, началото на ноември 2025 г. показва формирането на ранно стратосферно затопляне (Early Stratospheric Warming Event) над Северния полюс. Това е процес, при който горните слоеве на атмосферата — стратосферата — се затоплят рязко, предизвиквайки забавяне и дестабилизация на полярния вихър (Polar Vortex).

Обикновено подобни събития настъпват по-късно през зимата, но този път сигналите се появяват още в края на есента. Експертите предупреждават, че подобна динамика може да доведе до рязка промяна в атмосферната циркулация, а това от своя страна да повлияе осезаемо върху зимното време в Европа, включително и на Балканите.



🌀 Какво се случва с полярния вихър

Полярният вихър представлява гигантска зона от силни ветрове и студен въздух над Арктика. Когато вихърът е стабилен и силен, студът остава „заключен“ в полярните региони, а Европа и Северна Америка се радват на по-меко време.

Но когато вихърът се забавя или разрушава, арктичният студ се спуска на юг, често предизвиквайки продължителни студени вълни, снеговалежи и дори бурни зимни обстановки.

Точно това очакват синоптиците за зимата 2025/2026 г. – слаб полярен вихър, който ще позволи на студените въздушни маси да достигнат континентална Европа още през декември.



🌍 Какви са прогнозите за Европа

Прогностичните модели показват, че през първия зимен месец ще се установи високо атмосферно налягане над Гренландия и Северния Атлантик, което ще блокира типичните западни течения.

В резултат студен въздух от Арктика и Русия ще започне да се спуска на юг и югозапад – първо към Скандинавия и Централна Европа, а след това и към Балканския полуостров.

Очаква се повече сняг в Централна и Източна Европа, като вероятността за снежни епизоди се увеличава и за Балканите.

🇧🇬 Какво означава това за България и региона

За Балканите, а особено за България, това развитие носи ясен сигнал за по-студено и по-зимно начало на сезона.

Ако прогнозите за отслабен полярен вихър се потвърдят, декември може да започне с трайно застудяване и с първи значителни снеговалежи в Северна и Западна България.

Очаквания по месеци:

Декември: По-студен от обичайното, с чести нахлувания на арктичен въздух и възможни снеговалежи дори в низините.

Януари: Вероятна по-променлива циркулация – кратки затопляния, но и периоди с интензивен студ.

Февруари: Възможност за ново застудяване, ако полярният вихър остане слаб или преживее вторично разрушаване.

В Южните Балкани (Гърция, южна Албания, Турция) времето ще е по-променливо – редуване на дъжд и кратки по-студени епизоди.



❄️ Анализ: Зима с потенциал за истински студ

Според тенденциите, зимата 2025/2026 г. има всички предпоставки да бъде по-зимна от последните няколко, които бяха сравнително меки и безснежни.

Ранното стратосферно затопляне е един от най-силните индикатори, че циркулацията ще се „прекъсне“ и ще позволи на студените въздушни маси да достигат по-често до Балканите.

Ако блокиращите процеси в Атлантика се задържат, България може да очаква една класическа зима – със студ, сняг и чести контрасти между сухи антициклонални периоди и активни снежни циклонални нахлувания от Средиземно море.

🌨️ Заключение

Ранните сигнали от стратосферата подсказват, че зима 2025/2026 г. може да бъде по-динамична, по-студена и по-снежна от предходните години.

За България това означава реален шанс за стабилна снежна покривка и истински зимен декември – нещо, което липсваше през последните сезони.



