След триумф в Атина: Джокович със 101-а титла в кариерата си

Фейсбук/Новак Джокович
Сръбската легенда Новак Джокович завоюва 101-а титлата в кариерата си, след като стана шампион на турнира по тенис АТП 205 на твърди кортове в гръцката столица Атина с награден фонд 766 715 евро.

Поставеният под номер 1 Джокович победи на финала в драматичен двубой втория в схемата Лоренцо Музети (Италия) с 4:6, 6:3, 7:5 за точно три часа игра, предава БТА.

Музети стигна до пробив в третия гейм на мача, който му беше достатъчен, за да поведе в резултата. Във втората част сърбинът взе подаването на съперника си в осмия гейм и изравни. В решителната трета част имаше цели пет пробива. 38-годишният Джокович поведе с 3:1, италианецът изравни, след което не успя да удържи подаването си в седмия гейм. Сърбинът направи 5:3 и сервираше за мача, когато допусна пробив. В 11-ия гейм той отново стигна до брейк, а в 12-ия при собствен сервис не даде точка на Музети и затвори двубоя с първия си мачбол.

В 144-и финал и трети за сезона Новак Джокович триумфира с титла номер 101 в забележителната си кариера.


