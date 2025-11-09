  • Instagram
Протест във Великобритания срещу плановете за настаняване на мигранти във военен обект

БТА
Във Великобритания стотици хора участваха в протест срещу плановете за настаняване на търсещи убежище във военен обект в Източен Съсекс. Правителството наскоро обяви, че 600 души ще бъдат временно настанени във военен тренировъчен лагер в покрайнините на Кроубъро.

Местен жител заяви пред Би Би Си, че ако властите докарат "600 млади мъже с недокументиран, неизвестен произход в малък град, си търсят проблем“. Министерството на вътрешните работи по-рано оповести, че ще прекрати настаняването в хотели на търсещи убежище, след серия от протести срещу тази практика и че се търсят други начини.

Жителите на Кроубъро обаче се притесняват за своята безопасност и далеч не смятат, че бивши казарми са най-подходящото място, дори за самите бежанци, защото много от тях сигурно са имали подобни болезнени преживявания по пътя дотук. По данни на правителството към юни тази година около 32 000 търсещи убежище са били настанени в хотели, в сравнение с пика от над 56 000 през 2023 г.


#Великобритания #.мигранти

