Никога не смесвайте плодове и зеленчуци в едно хранене! Ето защо

Забранени комбинации от храни. Защо никога не трябва да смесвате зеленчуци с плодове по време на едно и също хранене. Накратко, плодовете се усвояват много по-бързо от зеленчуците, а ако се консумират заедно, храносмилането може да се забави, което води до ферментация, подуване на корема и храносмилателен дискомфорт, пише Newsweek.

Когато правите сок от зеленчуци и плодове едновременно, това може да доведе до забавено храносмилане, забавено изпразване на стомаха или гастропареза.

Сокоизстискването се превърна в популярна тенденция за тези, които търсят бърз и удобен начин да подобрят хранителния си прием. Не всички сокове обаче са еднакви и блендирането на плодове и зеленчуци може да не е толкова полезно, колкото изглежда.

Във видеоклип, който стана вирусен в Instagram, д-р Димпъл Джангда, аюрведа треньор по чревно здраве, предупреди да не се смесват зеленчуци и плодове в сок, заявявайки:

"Когато смесите двете, това може да доведе до забавено храносмилане, забавено изпразване на стомаха или гастропареза."

Изпразването на стомаха означава, че на стомаха му отнема твърде много време, за да изпразни съдържанието си, образувайки безоари, които представляват големи маси от стара храна. Безоарът може да запуши стомаха и да попречи на храната да премине в тънките черва.

Какво е гастропареза?

Въпреки че е важно да се помни, че самият сок не може директно да причини това състояние, някои комбинации от плодове и зеленчуци могат да допринесат за храносмилателен дискомфорт при някои хора.

Един от ключовите фактори, които трябва да се вземат предвид при едновременното изцеждане на плодове и зеленчуци, е разликата във времето за тяхното храносмилане.

Това се случва, защото, както отбеляза д-р Джангда, "плодовете се нуждаят само от един час в стомаха, за да бъдат смелени, докато зеленчуците се нуждаят от два часа в стомаха за храносмилане".

Комбинирането на тези две категории може да създаде дисбаланс в храносмилателния процес, което потенциално може да доведе до проблеми като подуване на корема или лошо храносмилане.

Според Националния институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания, основните симптоми на гастропареза са:

Чувство на ситост скоро след започване на хранене

Чувство на ситост дълго след хранене

Гадене

Повръщане

Твърде много подуване на корема

Твърде много оригване

Болка в горната част на корема

Киселини в стомаха

Липса на апетит

Значението на комбинирането на храни

Поддръжниците на комбинирането на храни твърдят, че различните хранителни групи изискват различна храносмилателна среда и смесването на плодове и зеленчуци може да наруши тази хармония.

Например, плодовете са съставени главно от прости захари, които могат да ферментират бързо, докато зеленчуците съдържат сложни фибри, които се разграждат по-бавно.

Разликата във времето за храносмилане може да доведе до неоптимално усвояване на хранителните вещества и нежелан храносмилателен дискомфорт.

Усвояването на хранителните вещества е от съществено значение

Въпреки че както плодовете, така и зеленчуците осигуряват множество основни хранителни вещества, консумацията им в цели, необработени форми може да бъде по-балансиран подход:

Целите плодове осигуряват фибри, които помагат за забавяне на усвояването на захарите, предотвратявайки бързото повишаване на нивата на кръвната захар.

Зеленчуците осигуряват жизненоважни микроелементи и фибри, насърчавайки постоянното освобождаване на енергия.

Сокоизстискването може да бъде удобен начин да включите повече плодове и зеленчуци в диетата си, но комбинирането им без да се взема предвид времето за храносмилане може да доведе до потенциални проблеми, като гастропареза и храносмилателен дискомфорт.

За да оптимизирате усвояването на хранителните вещества и да подобрите цялостното храносмилателно здраве, помислете за консумация на плодове и зеленчуци поотделно или в по-обмислена комбинация.

Както при всеки хранителен избор, е важно да слушате тялото си и да се консултирате със здравен специалист, ако имате специфични притеснения или диетични ограничения, пише "Труд".