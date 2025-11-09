  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +17
Пловдив: +12 / +15
Варна: +15 / +19
Сандански: +14 / +18
Русе: +12 / +15
Добрич: +13 / +16
Видин: +12 / +14
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +10 / +13
Смолян: +6 / +10
Кюстендил: +12 / +15
Стара Загора: +11 / +15

Спорт по тв на 9 ноември 2025

  • Сподели в:
  • Viber
Спорт по тв на 9 ноември 2025

Freepik
A A+ A++ A

07.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 3

07.45 Колоездене: Критериум Сайтама, мъже Евроспорт 2

07.55 Колоездене, Тур дьо Франс критериум на Саитама БНТ 3

08.00 Снукър: Международен шампионат, финал Евроспорт 1

08.30 Голф, турнир в Абу Даби МАХ Спорт 1

12.30 Славия – Монтана Диема спорт

13.00 Баскетбол, Ботев (Вр) – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2

13.00 Брейк, световно първенство Нова спорт

13.15 Утрехт – Аякс Ринг

13.30 Аталанта – Сасуоло МАХ Спорт 3

13.30 Волейбол, Левски – ЦСКА БНТ 3

13.30 Бадсетбол, Жирона – Барселона Диема спорт 2

13.30 Снукър: Международен шампионат, финал Евроспорт 1

14.30 Холщайн – Фортуна Диема спорт 3

15.00 ЦСКА 1948 – Черно море Диема спорт

15.00 Атлетик – Овиедо МАХ Спорт 4

15.00 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

15.15 Мото GP, Гран при на Португалия МАХ Спорт 2

15.50 Колокрос: Европейско първенство в Миделкерке, мъже Евроспорт 2

16.00 Болоня – Лацио МАХ Спорт 3

16.00 Астън Вила – Борнемут Диема спорт 2

16.00 Нотингам – Лийдс Нова спорт

16.30 Фрайбург – Санкт Паули Диема спорт 3

16.30 Мото 2, Гран при на Португалия МАХ Спорт 2

17.15 Райо Валекано – Реал МАХ Спорт 4

17.30 Лудогорец – Арда Диема спорт

17.45 Алкмаар – ПСВ Айндховен Ринг

18.30 Манчестър Сити – Ливърпул Диема спорт 2

18.30 Щутгарт – Аугсбург Нова спорт

19.00 Рома – Удинезе МАХ Спорт 3

19.00 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

19.00 Формула 1, Гран при на Бразилия Диема спорт 3

19.30 Валенсия – Бетис МАХ Спорт 4

20.00 Фамаликао – Порто Ринг

20.00 НФЛ, Тампа Бей – Ню Инглънд МАХ Спорт 2

20.00 Баскетбол, Ховентуд – Реал Диема спорт

20.30 Айнтрахт – Майнц Нова спорт

21.00 Панатинайкос – ПАОК Диема спорт 2

21.30 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

21.45 Интер – Лацио МАХ Спорт 3

21.45 Лион – ПСЖ Диема спорт 3

22.00 Селта – Барселона МАХ Спорт 4

22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2

22.30 Бенфика – Каза Пиа Ринг

22.30 НБА, Милуоки – Хюстън Диема спорт

23.20 НФЛ, Сан Франциско – Лос Анджелис МАХ Спорт 2

01.00 НБА, Мемфис – Оклахома Диема спорт 2

#спорт

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?