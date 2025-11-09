Спорт по тв на 9 ноември 2025
07.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 3
07.45 Колоездене: Критериум Сайтама, мъже Евроспорт 2
07.55 Колоездене, Тур дьо Франс критериум на Саитама БНТ 3
08.00 Снукър: Международен шампионат, финал Евроспорт 1
08.30 Голф, турнир в Абу Даби МАХ Спорт 1
12.30 Славия – Монтана Диема спорт
13.00 Баскетбол, Ботев (Вр) – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2
13.00 Брейк, световно първенство Нова спорт
13.15 Утрехт – Аякс Ринг
13.30 Аталанта – Сасуоло МАХ Спорт 3
13.30 Волейбол, Левски – ЦСКА БНТ 3
13.30 Бадсетбол, Жирона – Барселона Диема спорт 2
13.30 Снукър: Международен шампионат, финал Евроспорт 1
14.30 Холщайн – Фортуна Диема спорт 3
15.00 ЦСКА 1948 – Черно море Диема спорт
15.00 Атлетик – Овиедо МАХ Спорт 4
15.00 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1
15.15 Мото GP, Гран при на Португалия МАХ Спорт 2
15.50 Колокрос: Европейско първенство в Миделкерке, мъже Евроспорт 2
16.00 Болоня – Лацио МАХ Спорт 3
16.00 Астън Вила – Борнемут Диема спорт 2
16.00 Нотингам – Лийдс Нова спорт
16.30 Фрайбург – Санкт Паули Диема спорт 3
16.30 Мото 2, Гран при на Португалия МАХ Спорт 2
17.15 Райо Валекано – Реал МАХ Спорт 4
17.30 Лудогорец – Арда Диема спорт
17.45 Алкмаар – ПСВ Айндховен Ринг
18.30 Манчестър Сити – Ливърпул Диема спорт 2
18.30 Щутгарт – Аугсбург Нова спорт
19.00 Рома – Удинезе МАХ Спорт 3
19.00 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1
19.00 Формула 1, Гран при на Бразилия Диема спорт 3
19.30 Валенсия – Бетис МАХ Спорт 4
20.00 Фамаликао – Порто Ринг
20.00 НФЛ, Тампа Бей – Ню Инглънд МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол, Ховентуд – Реал Диема спорт
20.30 Айнтрахт – Майнц Нова спорт
21.00 Панатинайкос – ПАОК Диема спорт 2
21.30 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1
21.45 Интер – Лацио МАХ Спорт 3
21.45 Лион – ПСЖ Диема спорт 3
22.00 Селта – Барселона МАХ Спорт 4
22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2
22.30 Бенфика – Каза Пиа Ринг
22.30 НБА, Милуоки – Хюстън Диема спорт
23.20 НФЛ, Сан Франциско – Лос Анджелис МАХ Спорт 2
01.00 НБА, Мемфис – Оклахома Диема спорт 2
