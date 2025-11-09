Окриха изчезналата на Витоша жена: Сама е слязла от планината при роднини в Железница

Откриха 20-годишната жена, изчезнала на Витоша. Това потвърдиха от Планинската спасителна служба и СДВР. Стефани е намерена в Железница при роднини, слязла е сама от планината.

По неофициална информация, според източници на NOVA, Стефани е била откарана в 4 РУ, откъдето вече е освободена. От полицията уточниха, че тя е в добро състояние, като ѝ предстоят медицински прегледи.

Младата жена бе в неизвестност от 6 ноември 17:00 ч. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

В събота сутрин планински спасители и доброволци тръгнаха към планината, за да я търсят. Около обяд от Планинската спасителна служба на БЧК съобщиха, че камера около хижа "Алеко" е засякла Стефани. Вдигнат бе и дрон от последно поколение.