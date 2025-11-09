Без Линия 3 на метрото и днес в София, вижте графика на заместващите автобуси
И днес остава спряно движението по Линия 3 на софийското метро, припомнят от Столична община.
Причината - актуализация на софтуера, системите за контрол и управление на влаковото движение на трите нови станции от разширението на метрото по булевард "Владимир Вазов".
За пътуващите е осигурен заместващ автобусен транспорт, припомнят от Столична община.
Той спира временни автобусните спирки, които се намират в непосредствена близост до входовете на метростанциите по Линия 3 като двете крайни спирки са до метространциите "Хаджи Димитър" и "Горна баня".
На своя сайт от Метрополитен публикуват следния график:
