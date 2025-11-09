  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +17
Пловдив: +12 / +15
Варна: +14 / +17
Сандански: +14 / +19
Русе: +12 / +15
Добрич: +13 / +16
Видин: +12 / +15
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +10 / +17
Смолян: +6 / +10
Кюстендил: +11 / +16
Стара Загора: +11 / +15

Без Линия 3 на метрото и днес в София, вижте графика на заместващите автобуси

  • Сподели в:
  • Viber
Без Линия 3 на метрото и днес в София, вижте графика на заместващите автобуси

metropolitan.bg
A A+ A++ A

И днес остава спряно движението по Линия 3 на софийското метро, припомнят от Столична община.

Причината - актуализация на софтуера, системите за контрол и управление на влаковото движение на трите нови станции от разширението на метрото по булевард "Владимир Вазов".

За пътуващите е осигурен заместващ автобусен транспорт, припомнят от Столична община.

Той спира временни автобусните спирки, които се намират в непосредствена близост до входовете на метростанциите по Линия 3 като двете крайни спирки са до метространциите "Хаджи Димитър" и "Горна баня".

На своя сайт от Метрополитен публикуват следния график:

#метрото

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?