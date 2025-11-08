Петрол от Русия: Как Орбан спечели от приятелството с Тръмп

САЩ предоставят на Унгария едногодишно изключение от санкциите срещу руския петрол и газ, стана ясно след срещата на унгарския министър-председател Виктор Орбан в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп.

Тръмп на практика повтори аргумента на Виктор Орбан, че Унгария няма излаз на море, поради което ѝ е „много трудно да се снабдява с петрол и газ от другаде“. Както се похвали и самият Орбан, страната му е получила специално третиране, което ще ѝ позволи да получава газ и нефт през „Турски поток“ и „Дружба“, посочва АРД.

През октомври американското правителство наложи нови санкции срещу руските енергийни компании, които водят след себе си вторични наказателни мерки и срещу купувачи като Унгария. Вашингтон обоснова тази мярка с отказа на руския президент Владимир Путин да прекрати войната срещу Украйна. Сенатори и от Републиканската, и от Демократическата партия в САЩ внесоха в четвъртък съвместна резолюция, която призова Унгария да намали зависимостта си от руската енергия и да се придържа към плана на ЕС, в който предвидено до края на 2027 г. ЕС изцяло да се откаже от руския енергиен внос.

ЕС: едва 2% руски петрол

В същото време Тръмп обвини други страни от ЕС с излаз на море, че продължават да внасят енергия от Русия. „Това много ме дразни, защото ние им помагаме, а те отиват и купуват петрол и газ от Русия“, каза той.

Според Брюксел обаче това не отговаря на фактите. След руската инвазия в Украйна ЕС наложи широкообхватна забрана за внос на руски петрол, в резултат от което делът на руския внос в страните от ЕС е намалял от 29% през първото тримесечие на 2021 г. до 2% през второто тримесечие на 2025 г., сочат данните на Европейската комисия (ЕК).

Единствено Унгария и Словакия се ползват от изключения в ЕС. И двете страни продължават да внасят големи количества руски петрол по тръбопровода „Дружба“. Освен това Унгария продължава да купува природен газ от Русия в големи количества. Орбан обосновава това с факта, че в Унгария 90% от отоплението се осигурява с газ, посочва германската обществена медия. Въпреки че съществува втори тръбопровод през Хърватия, унгарският министър-председател твърди, че той може да се използва само като допълнение.

Тръмп нарече Орбан "велик лидер"

По време на срещата Тръмп похвали десния националист от Будапеща като „велик лидер“ и призова другите европейски страни да „уважават Унгария повече“, защото Орбан бил „прав по въпроса с имиграцията“. В тази връзка унгарският министър-председател подчерта, че в неговата страна миграцията е „нулева“.

Орбан е смятан за най-близкия съюзник на американския президент в ЕС. Освен това той е близък и с руския президент Путин. Американският президент наскоро обяви намерението си да проведе още една среща с Путин – този път в унгарската столица Будапеща, но в последния момент я отмени поради незначителните изгледи на нея да се постигне пробив за прекратяване на войната в Украйна.

Будапеща отслабва общия фронт на ЕС срещу Русия

Орбан пристигна във Вашингтон с голяма делегация от министри, бизнесмени и политически съюзници. В рамките на посещението стана известно, че Унгария ще купува от ядрени горивни пръти от САЩ, които ще използва за работата на две руски атомни електроцентрали.

Много от партньорите в ЕС считат, че унгарската позиция отслабва общия фронт срещу Москва и обвиняват Будапеща, че не е положила достатъчно усилия да намери алтернативи на петрола.

Орбан неколкократно е заплашвал с вето санкциите на ЕС. Затова подкрепата на Тръмп е символично важна за Орбан. След няколко месеца в Унгария предстоят парламентарни избори, на които опозицията има добри шансове за успех.

Източник: Дойче веле