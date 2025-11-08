  • Instagram
"Промяната" си избраха Николай Денков за зам.председател на партията

Стопкадър/БНТ
Националният съвет на партия "Продължаваме промяната" избра Николай Денков за зам.-председател на партията, съобщиха от формацията.

Номинацията на Денков е била направена от лидера на партията Асен Василев съгласно промените в устава, гласувани от Общото събрание през септември.

Сред решенията, приети тогава, в устава беше записано, че зам.-председателят на партията ще бъде излъчен от Изпълнителния съвет и утвърден от Националния съвет по предложение на председателя – Асен Василев.

Тогава беше създадена и Етична комисия, която да разследва сигнали за корупция и нарушения и да предприема съответните действия.

