"Промяната" си избраха Николай Денков за зам.председател на партията
Националният съвет на партия "Продължаваме промяната" избра Николай Денков за зам.-председател на партията, съобщиха от формацията.
Номинацията на Денков е била направена от лидера на партията Асен Василев съгласно промените в устава, гласувани от Общото събрание през септември.
Сред решенията, приети тогава, в устава беше записано, че зам.-председателят на партията ще бъде излъчен от Изпълнителния съвет и утвърден от Националния съвет по предложение на председателя – Асен Василев.
Тогава беше създадена и Етична комисия, която да разследва сигнали за корупция и нарушения и да предприема съответните действия.
Още по темата:
- » Акад. Николай Денков: При нови парламентарни избори резултатът ще се промени
- » ПП с позиция: Правителството превръща ББР в лична банка на Борисов и Пеевски
- » Асен Василев: Ще предложим вот срещу ограбването на българския народ
Коментирай
Най-четено от Политика
Последно от Политика