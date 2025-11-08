Гръм в рая! Росен Плевнелиев и Деси Банова се развеждат?

Деси Банова и бившият президент Росен Плевнелиев сложили край на брака си. Слуховете за раздялата на известната двойка циркулират от известно време сред хора от близкия им кръг, съобщава Narod.bg.

Преди няколко дни бившата манекенка си събрала багажа и напуснала семейното жилище. Банова се изнесла заедно с дъщеря си Йоанка и сина си Йоан в друг апартамент, разкрива източник, близък до семейството. Остава неясно дали заедно с тях е заминала и майката на Деси, която се грижеше за децата и домакинството и се ползваше с особена симпатия от Плевнелиев.

До момента на раздялата семейството живееше в луксозен имот в престижния затворен комплекс „Резиденшъл парк" – проект, изграден от компанията на бившия държавен глава.









