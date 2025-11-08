  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +17
Пловдив: +14 / +15
Варна: +13 / +16
Сандански: +14 / +16
Русе: +11 / +13
Добрич: +11 / +13
Видин: +12 / +13
Плевен: +12 / +14
Велико Търново: +12 / +17
Смолян: +8 / +9
Кюстендил: +11 / +13
Стара Загора: +13 / +15

Среднощен цирк в София! ЕКС Гущеровица беснее, счупи огледалото на колата на новия си, ожали се от насилие

  • Сподели в:
  • Viber
Среднощен цирк в София! ЕКС Гущеровица беснее, счупи огледалото на колата на новия си, ожали се от насилие

Стопкадър/бТВ
A A+ A++ A

Светлана Василева счупи огледалото на колата на новото си гадже на паркинг в София, а след това се оплака че е била бита. Случката се разиграла тази нощ пред голям магазин на околовръстното в столицата.

Гущерова излязла от автомобила и ритналa огледалото, което паднало. След това се оплакала, че мъжът я ударил. Той подал сигнал в полицията за скандала. Униформени отишли на място, а свидетели описаха сцената като цирк, пише „24 часа“.

Случаят тепърва ще се изяснява. За момента няма задържани. Василева е бивша Мис Плеймейт. Тя е известна с бурния си брак с милионерския син Християн Гущеров от когото има няколко деца. Двамата често си викаха полиция след поредния скандал.


#Светлана Василева

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?