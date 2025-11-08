Среднощен цирк в София! ЕКС Гущеровица беснее, счупи огледалото на колата на новия си, ожали се от насилие
Светлана Василева счупи огледалото на колата на новото си гадже на паркинг в София, а след това се оплака че е била бита. Случката се разиграла тази нощ пред голям магазин на околовръстното в столицата.
Гущерова излязла от автомобила и ритналa огледалото, което паднало. След това се оплакала, че мъжът я ударил. Той подал сигнал в полицията за скандала. Униформени отишли на място, а свидетели описаха сцената като цирк, пише „24 часа“.
Случаят тепърва ще се изяснява. За момента няма задържани. Василева е бивша Мис Плеймейт. Тя е известна с бурния си брак с милионерския син Християн Гущеров от когото има няколко деца. Двамата често си викаха полиция след поредния скандал.
Още по темата:
- » Пак семейна драма с бивша Гущеровица: Врачка й казала, че има открадната сестра, мама Кунка потвърдила
- » И Гущеров изригна: Светлана ми кръшкаше нонстоп, докато съм гледал децата!
- » ВИДЕО Гущеровица втрещи: Мои известни приятелки идваха вкъщи, за да спят с мъжа ми
- » Светлана бясна: Гущеров не само й изневерявал, а СПОНСОРИРАЛ любовниците си
- » Да, ама не: Гущеровица не може да се разведе!
Коментирай
Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл