Русия с нова мащабна атака срещу енергийния сектор на Украйна

Русия изстреля тази нощ срещу Украйна над 450 дрона и 45 ракети, насочени към енергийния сектор и друга инфраструктура, заяви президентът Володимир Зеленски. Той повтори призива си към съюзниците на Киев да въведат по-строги санкции срещу руския енергиен сектор.

"Мащабната" комбинирана атака на Русия тази нощ с ракети и дронове, насочена към енергийната инфраструктура на Украйна, доведе до аварийни прекъсвания на електрозахранването в няколко региона, съобщи министърът на енергетиката Светлана Гринчук. Последствията от ударите се установяват и прекъсванията ще бъдат възстановени "след като ситуацията в енергийната система се стабилизира".

В столицата Киев са избухнали пожари в следствие на руско нападение. Запалили са се и няколко автомобила, повредени са две сгради.

По-рано през нощта Русия извърши атака с дронове срещу жилищна сграда в град Днепър. Една жена е убита, а най-малко десет души, сред които две деца, са ранени.

Руските сили са нанесли ракетен удар и в покрайнините на Харков. За серия от експлозии в града съобщава началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. Ранени са осем души.

В Одеска област руските сили продължават с атаките си срещу важни съоръжения. Нанесени са щети на енергийна инфраструктура.

В Запорожка област трима души са били убити, а шестима ранени при руски удари.

Междувременно Русия обяви, че тази нощ противовъздушната ѝ отбрана е свалила 83 украински дрона. Двама души са били ранени, след като украински дрон е поразил жилищна сграда в руския град Саратов. Три украински дрона са поразили електрическа подстанция в руската Вологодска област.



