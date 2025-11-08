Борис Бонев: След кризата с боклука в София, иде транспортен хаос - има само 4 снегорина!

След кризата с боклука в София се задава и криза със снегопочистването. Борис Бонев от "Спаси София" предупреди, че столицата разполага само с четири снегорини, което е крайно недостатъчно при очакваните снеговалежи. При първия по-сериозен сняг улиците и тротоарите може да останат непочистени, а градският транспорт – блокиран.



Той обясни, че от 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3 на София, която обхваща районите "Подуяне“, "Изгрев“ и "Слатина“, което засяга около 200 хиляди души. Заедно с "Люлин“ и "Красно село“, това означава, че близо половин милион столичани ще останат без избрана постоянна фирма за почистване.



"Какъв е проблемът? В момента някак се закрепи сметоизвозването в "Люлин“ и "Красно село“ благодарение на спешно изградения общински капацитет – общинското дружество "София екострой“ и предприятието завод за боклук. Само че те вече са на максималния възможен капацитет, което означава, че от 1 декември няма кой от общинските структури да поеме тези три района. Тоест кризата наистина ще стане остра и много проблемна“, предупреди от ефира на БНТ Бонев.



На този фон той сигнализира за друг сериозен проблем – зимната готовност на столицата.



"С огромно притеснение трябва да ви опиша още по-страшна картина. София в момента има четири броя снегорина. Четири! В нормално време, с работещи фирми, между 130 и 160 снегорина са в готовност при всеки снеговалеж“, заяви той.



По думите му, при първия по-сериозен сняг, градът е заплашен от пълен транспортен хаос.



"Една сутрин ще се събудим, ще са паднали 20–30 сантиметра сняг, градският транспорт ще е блокиран, защото улиците няма да са изчистени. Навсякъде ще е задръстено, защото няма да са изчистени улиците и тротоарите. Градът ще е блокиран. Няколко часа след този блокаж, всичко ще стане лед и ще започне втора фаза на тази криза, когато стотици хора ще си чупят краката по заледените тротоари и няма да могат дори да стигнат дори до "Пирогов“, предупреди Борис Бонев.



По отношение на кризата с боклука той е категоричен, че няма време и критикува, че кметът Терзиев в такъв момент е в Рио за награда за екология.



"Липсата на неспокойствие от кризата с боклука, липсата на бързи действия говори само за едно –две неща: или наистина не знаят какво правят и просто се надяват някакво чудо да се случи и да им се размине кризата, или това се прави нарочно. Аз трето обяснение нямам“, коментира Бонев.



