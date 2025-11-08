Ретрограден Меркурий от 9 до 30 ноември: Какво да очакваме и как ще повлияе на всяка зодия

На 9 и 10 ноември 2025 г. Меркурий е стационарен (забавя своя ход) и започва поредното си ретроградно движение от вечерните часове на 10 ноември (до 28.11 вкл.). До 18.11 той е ретрограден в знака Стрелец, а между 19.11 и 30.11 – в знака Скорпион. На 29 и 30 ноември до около 12,30 часа Меркурий отново е стационарен преди да тръгне отново в директен ход.

Това е време за връщане назад към минали действия, решения, дейности и взаимоотношения. Периодът не е подходящ за покупка на техника / електроуреди или автомобил, подписване на нови договори, внасяне или уреждане на документи, планови операции, нови начинания и връзки, за регистрация на нова фирма и откриване на банкови сметки.

Възможни са трудности в комуникацията, спорове с околните, повреди в техниката,

технологични аварии, проблеми с транспорта, обърквания, забавяне при пътувания, загуба на информация или документи, протести и т.н. Ретроградният Меркурий в Стрелец до 18.11 ще се отрази по-стресово и в обществено-политическия живот, създавайки високо напрежение в законодателството, образованието, големият бизнес и международните отношения.

Ретроградният Меркурий в Скорпион между 19.11 и 30.11.2025 г.

ще внесе повече напрежение и силни страсти, обществени вълнения и стачки,

излизане наяве на минали скрити тайни и злоупотреби с пари/власт. Не са изключени проблеми с боклука, с доставките и цените на горивата (Венера също е в Скорпион между 07.11 и 30.11.2025), финансова криза и фалити, скок на цените на стоки и услуги (в тригон с планетата на растежа Юпитер в Рак), изригване на вулкани и т.н. Скорпион се свързва също с данъците, застраховките, осигуровките прокуратурата, полицията и всякакви силови групировки.

В периода 09.11 - 18.11.2025 год. ретроградният Меркурий в Стрелец може да се отрази по-неблагоприятно на родените през първа декада на знаците и с Меркурий в първите 10 градуса на Близнаци, Дева, Стрелец и Риби. Стремете се да изслушвате хората, да не водите излишни спорове и да не взимате прибързано решенията си. Пазете от загуба или повреда личните си или служебни документи, багаж при пътувания, телефон/автомобил или битова техника; объркване с куриерски пратки и т.н. Шофирайте разумно и преглеждайте автомобила си за изправност преди път.

Не подписвайте нови договори (включително брачни), не купувайте нова техника и битови уреди.

Внимавайте при работа с газови уреди, с избухливи/запалими вещества и с режещи машини. В същия период ретроградният Меркурий ще има малко по-меко влияние при родените през първа декада и с рожден Меркурий в първите 10 градуса на знаците Овен, Лъв, Везни и Водолей. Ще се появяват хора от миналото ви, стари недовършени задачи и взаимоотношения, които се налага сега да коригирате и завършите.

В периода 19.11 – 30.11.2025 г. до 12,30 часа ретроградният Меркурий в Скорпион образува неблагоприятен аспект опозиция със завърналия се поради ретроградното си движение на 8 ноември Уран в Телец. Меркурий в Скорпион с тази опозиция към Уран ще внесе

повече напрежение в ежедневието, неочаквани обрати или конфликтни ситуации

при родените през трета декада и с рожден Меркурий между 20 и 30 градуса на знаците Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Избягвайте в този период пътувания на дълъг път (включително със самолет и други летателни апарати), имотни и други големи капиталовложения, онлайн покупки; покупка на техника, автомобил, машини и други. Меркурий (и Уран като негова висша октава) има отношение към транспортните средства и пътищата, комуникациите, документите, техниката, обучението, роднини и колеги. Уран е планета на изненадите и внезапните събития, електричеството и технологиите Предпазвайте се от конфликти в работата или с роднини, както и от инциденти на път. Работете внимателно с ток, с документи и четете стриктно всяка информация.

Възможни са измами, хакерски атаки и кражба на информация, токови удари.

Меркурий в Скорпион, макар и ретрограден, ще има по-положително влияние при родените през трета декада и особено с рожден Меркурий между 20 и 30 градуса на знаците Рак, Дева, Козирог и Риби. Добро време за срещи със стари приятели, съученици, колеги; за връщане на жест или стар дълг към някого, за корекции и реорганизации, за ремонти, за рефинансиране на банкови кредити, за себеанализ или разкриване на тайни/мистерии и т.н.

Препоръки за всеки зодиакален знак по време на периода на ретрограден Меркурий

Овен

Използвайте този период, за да преоцените финансовите си стратегии и подходи към управлението на парите. Може да преоцените житейските си приоритети и да развиете нова философия. Това е време на вълнуващи открития и нетрадиционни решения. Вашият поглед върху живота може да се промени драстично, а смелостта ще ви помогне най-накрая да се заемете с нещо, което отлагате от дълго време.

Телец

Сега е важен момент да обърнете внимание на вътрешните си преживявания и страхове. Този период е подходящ за дълбока саморефлексия и преосмисляне на финансови въпроси - както лични, така и такива, свързани с други хора. Можете да играете важна роля в общи дела, които включват ресурси на други хора. Възстановете стари контакти - те могат да донесат осезаеми ползи.

Близнаци

Посветете това време на грижата за себе си и здравето си. Енергията на този период ще ви помогне да завършите изцелението на дългогодишни заболявания и да внесете яснота по въпросите, свързани с физическото и емоционалното благополучие. Възможни са неочаквани реакции от хора от миналото, особено в партньорствата. Старите връзки могат да осигурят нови перспективи и да послужат като катализатор за растеж.

Рак

Върнете се към текущите дела и недовършените дела - сега е моментът да подредите всичко на мястото му. Стари проблеми ще се завърнат, за да ви преследват и да изискват разрешаване. Този път обаче ще можете да се справите с това, което преди е било невъзможно. Ако действате искрено и от сърце, обстоятелствата ще се развият благоприятно.

Лъв

Чудесно време е да съживите стари хобита и интереси. Потопете се в това, което някога ви е изпълвало с радост - то ще ви донесе вдъхновение и ще ви отвори нови възможности. Полезно е също така да се погрижите за обкръжението си: да разчистите безпорядъка, да обновите интериора си и да създадете приятна атмосфера.

Дева

Вашият дом и близки ще бъдат във фокуса. Може да преосмислите семейните си отношения и да потърсите нова хармония в ежедневието си. Този период е подходящ за помирение с тези, с които сте имали конфликти, както и за завършване на домакинските задължения - особено ремонти или преустройства на дома.

Везни

Комуникацията с други хора ще се засили: възможни са важни срещи, дискусии и преразглеждане на стари споразумения. Дългогодишни спорове и висящи проблеми с документи може най-накрая да бъдат разрешени. Но не бързайте с финансовите въпроси - постоянството и внимателността ще доведат до по-добри резултати.

Скорпион

Период на пробуждане на нови идеи, особено свързани с доходи и самореализация. Вслушайте се в себе си - вдъхновението ще ви подскаже неочаквани решения. Това е и добър момент за изплащане на дългове и изпълнение на стари обещания. Преразглеждането на хранителните ви навици и начин на живот ще даде отлични резултати. Ако отдавна сте искали да започнете диета, сега е идеалният момент.

Стрелец

Ще бъдете заети да преосмисляте личността си - ценностите, стремежите и целите си - и активно да търсите нови възможности да се изразявате. Участието в духовни практики, медитация или творчество ще ви помогне да възстановите вътрешния си баланс. Помислете за промяна на стила си или за обновяване на гардероба си - тогава външните ви промени ще отразяват и допълват красиво вашите вътрешни.

Козирог

Период на уединение и саморефлексия. Важно е да прекарате известно време сами сега, за да се вслушате във вътрешния си глас и да организирате мислите си. Това е благоприятен момент за отказване от лоши навици и емоционални зависимости. Възможни са изненади от приятели - някой може да покаже напълно неочаквана страна от себе си.

Водолей

Вашите планове и цели ще изискват преразглеждане. Това е подходящ момент да подновите дългосрочните си намерения и да коригирате пътя си. Възможно е да се върнете към стари общности или групи, където някога сте се чувствали вдъхновени. Подходящо е също така да освежите социалните си медии или публичния си имидж и да актуализирате автобиографията си. Стари приятели може да се появят отново в живота ви.

Риби

Вашата кариера и професионални постижения са във фокуса. Ще трябва да преоцените отношенията си с ръководството и стратегията си за професионално развитие. Стари проекти или нерешени проблеми може да изплуват отново - не ги избягвайте, тъй като новите факти ще ви помогнат да поставите всичко в перспектива.