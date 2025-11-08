  • Instagram
Венета Райкова имала тайна любовна афера с колега от телевизия

Венета Райкова имала тайна любовна афера с колега от телевизия
Венета Райкова хвърли истинска бомба в социалните мрежи! Телевизионната водеща направи неочаквани признания в инстаграм, след като нейни последователи я попитаха за нейн колега от предаването „Горещо“.

„Питат ме неща свързани с „Горещо“ и по-конкретно дали съм спала с моя колега Пешко! Просто тоя въпрос… не, не съм спала!“, категорична е Венета.

В следващо стори обаче тя изненадващо призна, че все пак е имала тайна любовна афера с друг свой колега от телевизията.

„Спала съм с друг човек, с който съм работила в друго предаване. Не е било просто спане, а имахме тайна любовна афера. С кой е била – няма да кажа“, сподели Венета, оставяйки последователите си да гадаят коя е мистериозната фигура от миналото ѝ.Услуги за онлайн поточно предаване на телевизия.

