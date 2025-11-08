Още дъждове и топло време идната седмица, а ето кога идва истинският студ

„В понеделник ще вали доста из цялата страна“, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев, като уточни, че въпреки валежите температурите ще останат по-високи от обичайните за ноември.

По думите му, Балканите в момента са най-топлото място в Европа – с около 20 градуса в много райони, макар София да остава малко по-хладна.

„За да си добър синоптик, не трябва да гледаш само моментното състояние на картата“, каза Рачев, допълвайки, че около 19 ноември температурите може отново да достигнат 16 градуса.

Въпреки сравнително топлото време, професорът отбеляза, че има нужда от отопление, особено сутрин и вечер. Истинското захлаждане обаче се очаква едва в края на следващата седмица, вероятно около събота.

Проф. Рачев посъветва българите, че това е чудесен момент за кратка почивка в планинските курорти – „хем по-евтино, хем спокойно, с приятни температури и добри спа условия“.