Дизелът поскъпна с 10 ст./л за последните две седмици, бензинът и газта - с умерени колебания

Само за две седмици средната цена на дизеловото гориво у нас на дребно се покачи с почти 0.10 лева за литър, показва справка в специализираната платформа Fuelo. Поскъпването вече се усеща както от шофьорите, ползващи лични автомобили, така и транспортните компании.

Увеличението идва в момент, в който пазара е напрегнат заради колебания в цената на суровия петрол, повишени търговски и логистични разходи и продължаващите дебати около търговските практики на големите вериги бензиностанции.

Математиката показва, че при зареждане на 50 литра дизел (около 1 резервоар) сметката се увеличава с около 5 лева спрямо две седмици по-рано — неочакван разход за всеки, който ежедневно кара или управлява МПС.

По-високите цени на горивата в последните седмици се обуславят от няколко фактора. На първо място за световните пазари на петрол - колебанията в цената на Brent и фактори като съобщения за търговски ограничения, геополитическа нестабилност или проблеми в доставките влияят директно върху цената на горивата у нас.

Следва търсенето и логистиката - с наближаването на зимния сезон и с възстановяването на икономическата активност търсенето на дизел се повишава - а всяко затруднение в логистиката оскъпява крайния продукт.

Не на последно място е и казусът около рафинерията „Лукойл”. Прави впечатление, че именно „Лукойл“ - като един от най-големите играчи на българския пазар, е замесен в обществените дискусии: спорове за локален недостиг, разминаване в ценообразуването и спорни търговски практики са най-коментираните теми в момента. В подобни ситуации реакцията на един голям оператор се усеща бързо , тъй като и настроението в сектора подтиква и другите вериги към пренастройване на цените.

За сметка на дизела, бензинът и газта към момента показват по-умерени колебания в същия период - бензинът остава относително стабилен, а пропан-бутанът се движи по-бавно, защото е по-малко чувствителен към някои елементи от глобалната стойностна верига.

Към момента анализаторите предупреждават, че ако световните цени на петрола останат колебливи и ако логистичните и регулаторните предизвикателства продължат, цените у нас могат да останат под натиск. В същото време политиката на доставчиците и реакцията на регулаторите - комисии, проверки, евентуални санкции при нередности, ще играят решаваща роля в краткосрочен план.

