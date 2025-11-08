  • Instagram
23 младежи от инициативата на президента „Подкрепи една мечта" ще получат стипендия за образование

23 младежи от инициативата на президента „Подкрепи една мечта" ще получат стипендия за образование
Петнадесет студенти в първи курс и осем отлични ученици в 12-и клас ще получат еднократна финансова помощ за образование в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта". Тази есен стипендията за студентите е в размер на 5000,00 лева, а за учениците – 2517,00 лева, съобщиха от пресцентъра на президентството.

По-голямата част от студентите са избрали да учат в специалности, които ще ги подготвят за професионална реализация в социалната сфера. Сред предпочитаните от тях специалности са социална педагогика и социални дейности.

Първокурсниците от президентската инициатива тази година ще учат и право, икономическа социология и психология, хотелиерство и ресторантьорство, филология и философия.

Инициативата „Подкрепи една мечта" е насочена към младежите, настанени в социални услуги за резидентна грижа или приемни семейства. В подкрепа на тяхната мотивация за учене Администрацията на президента отпуска еднократна стипендия за студентите в първи курс и за отличните ученици в 12-и клас. Средствата за еднократната финансова помощ за студенти и ученици се набират по време на дарителска кампания, която президентската администрация организира ежегодно.

#. Румен Радев

