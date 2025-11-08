Бащата на Сияна създава гражданско движение
Бащата на трагично загиналата Сияна ще създаде гражданско движение, което "няма да е партия".
"В него ще видите съмишленици с различна партийна ориентация, различна религия, различни интереси".
Ще ни обединява едно много важно нещо - доброто, написа той.
"Само заедно може да направим така желаната промяна".
