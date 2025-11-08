2000 полицаи и множество дронове ще охраняват вечното дерби "Левски" - ЦСКА днес

Столичната полиция ще използва дронове за наблюдение на феновете около вечното дерби между Левски и ЦСКА. Мачът е от 15 часа днес.

Около 2000 полицаи ще охраняват района около Националния стадион Васил Левски.

"Полицейското присъствие в утрешния ден ще бъде още от крайните квартали от сутринта, като в централна градска част на София и особено около спортното съоръжение, то ще бъде доста по-засилено и доста по-видимо. Около самия стадион ще се обособи от около обяд с полицейска лента и парапети зона, в която зона през контролно-пропускателни пунктове полицейски служители след проверка ще пропускат феновете срещу билети и лични карти, както е съгласно действащото законодателство, към спортното съоръжение. Няма да бъдат допускани фенове, които имат наложени забрани за посещения на спортни мероприятия в страната и чужбина, такива, които са без документ за самоличност или използват чужд документ за самоличност, лица, които в себе си имат пиротехнически изделия, хладно огнестрелно оръжие, стъклени и пластмасови бутилки, включително и такива до 500 милилитра", обясни Иван Георгиев от СДВР.

Възпитаниците на Хулио Веласкес са лидер в класирането с 35 точки. "Сините" са в серия от 5 поредни победи в шампионата, а като домакини имат 6 успеха и 1 равенство при голова разлика 17:3. Последният мач между двата тима от пролетта завърши 2:2.



Момчетата на Христо Янев са на 6-а позиция с 19 точки. "Червените" спечелиха 3 от последните си 5 мача в първенството, а като гости имат 1 победа, 4 равенства и 2 загуби при голова разлика 6:7. "Армйеците" имат 2 победи в последните си 5 срещи с Левски.



