Втори ден издирват 20-годишно момиче, изчезнало на Витоша

Продължава издирването на 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша. Момичето последно е видяно край резиденция „Бояна”. И тази сутрин планински спасители и доброволци тръгват към планината.

Пред NOVA майката на Стефани обясни, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.

Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът”, разказа майката. „Според мен го е планувала. Оставила е лични документи, телефон, на който има локация и мога да я видя къде е, ключове – всичко беше вкъщи”, разказа още майката. Тя вече е обходила Боянския водопад и Камен дел. Казва, че дъщеря ѝ от скоро прекъснала комуникация с приятелите си.

ПСС съветва доброволците да не тръгват без съгласуване.


