Доналд Тръмп изключ Унгария от американските санкции срещу руския петрол

Американският президент Доналд Тръмп е изключил Унгария от американските санкции срещу руския петрол. Това обяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Франс прес.

"Съединените щати предоставиха на Унгария неограничено изключение от санкциите за руския петрол и газ. Благодарни сме за това решение, което гарантира унгарската енергийна сигурност", написа Сиярто в "Екс".

Служител на Белия дом, цитиран от Ройтерс, коментира, че изключението ще е в сила в продължение на една година.

По думите му, освен изключението от санкциите, Унгария се е ангажирала да закупи американски втечнен природен газ с договори на стойност около 600 млн. долара.

На пресконференция, дадена за унгарски медии, след разговорите си с Тръмп в Белия дом, премиерът на Унгария Виктор Орбан потвърди, че Будапеща е получила "пълно изключение от санкциите" върху руския газ, доставян на Унгария по тръбопровода "Турски поток", и на петрол, доставян по тръбопровода "Дружба".

Вашингтон отменя и санкциите върху строителството на унгарската АЕЦ "Пакш-2" по проект на "Росатом", заяви още Орбан, цитиран от ТАСС.

Унгария е подложена на натиск от страна на Европейския съюз да прекрати зависимостта си от руските енергийни източници.

Унгарският премиер националист обаче ги определя като "жизнено необходими" за неговата страна.



