Отбелязваме 1160 г. от покръстването на българския народ
В Националния археологически резерват "Деултум-Дебелт" ще бъдат чествани 1160 години от покръстването на българския народ.
Годишнината ще бъде отбелязана с благодарствен молебен и програма, включваща старинна музика.
На събитието ще присъстват вицепрезидентът Илияна Йотова и представители на държавната и местната власт.
