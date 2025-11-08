  • Instagram
Отбелязваме 1160 г. от покръстването на българския народ

Отбелязваме 1160 г. от покръстването на българския народ
В Националния археологически резерват "Деултум-Дебелт" ще бъдат чествани 1160 години от покръстването на българския народ.

Годишнината ще бъде отбелязана с благодарствен молебен и програма, включваща старинна музика.

На събитието ще присъстват вицепрезидентът Илияна Йотова и представители на държавната и местната власт.

