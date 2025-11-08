Архангеловден е! Ето какво НЕ се прави

Празникът, посветен на Архангел Михаил, се нарича по-често Архангеловден. Православната църква го чества на 8 ноември. На тази дата е обичайно да се ходи на църква за празнична молитва. Тези, които нямат такава възможност, могат да се помолят на Св. Михаил у дома.

Вярващите молят светеца за помощ за изцеление от болести, защита от неправда, зли и недостойни хора и укрепване на духовната сила. Той също така се смята за покровител на корабите и полковете, така че те се молят на Св.Архангел Михаил за защита по време на дълъг път.

История на празника

Появата на празника е повлияна от чудо. Свързва се с храм, който е построен през четвърти век на името на Архангел Михаил близо до град Хиераполис. Той е бил построен е в знак на благодарност за изцелението на нямо момиче. Близо до църквата има лековито изворче. Архангел Михаил се явил в съня на бащата на детето и казал, че ако пие вода от извора, ще придобие дар слово. Така и станала. Признателният баща на семейството и близките му веднага се покръстили и издигнали храм в памет на чудото, дадено от архангела.

Езичниците искали да унищожат храма и служилия там проповедник Арихип. Според легендата невярващите свързали две планински реки в едно русло и насочили течението към църквата. Архип се помолил на архангел Михаил да избегне бедствието.

Архангел Михаил се издигна в Хиерапол и използва жезъла си, за да отвори широка пропаст в планината. Той заповяда на водите на кипящия поток да се втурнат натам. И така, храмът останал непокътнат, но езичниците избягали в ужас. Свети Архип и други християни благодариха на Господ и Архангел Михаил за чудото.

Кой празнува имен ден?



На този ден празнуват всички, носещи имената: Ангел, Ангела, Алина, Ангелина, Ангелинка, Анжело, Анжела, Архангел, Гавраил, Гаврил, Габриел, Мила, Милко, Милка, Милан, Милен, Милена, Миленка, Михаил, Михаел, Михаела, Михаила, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Рада, Ради, Радивой, Радка, Радко, Радмила, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Райко, Райна, Райчо, Рангел, Рая, Руси, Серафим и производните им.

КАКВО СЕ ПРАВИ НА АРХАНГЕЛОВДЕН:

На Архангеловден се спазват редица народни традиции и обичаи, свързани с почитането на Архангел Михаил като пазител на човешките души и домашен покровител. Основните дейности включват:

Почитане на мъртвите: Празникът е тясно свързан със смъртта и душите на мъртвите. В съботата преди Архангеловден се отбелязва Архангелова (Рангелова) задушница, една от най-големите през годината, когато се правят помени и се посещават гробовете на близките.

ОБРЕДНА ТРАПЕЗА: Приготвя се специална празнична трапеза, на която задължително присъстват определени ястия:

Курбан: На много места се прави курбан (обикновено от мъжко животно като шиле или овен) в чест на светеца-патрон на дома или за здраве.

Обредни хлябове: Пекат се специални обредни хлябове.

Жито: Подобно на задушница, се приготвя и раздава жито.

Други ястия: Трапезата включва още ястия с месо, фасул, както и сезонни плодове като ябълки.

Семейни и родови служби: Организират се семейни събирания и родови служби, а в някои райони се провеждат общоселски празници и събори.

Но на празника има и забрани, нарушаването на които може да донесе беди и нещастия.

ЗАБРАНИ НА АРХАНГЕЛОВДЕН

Работа: Смята се, че на този ден не трябва да се върши тежък физически труд или домакинска работа. Нарушаването на тази забрана може да донесе болести или нещастие.

Остри предмети: Забранено е рязане и кълцане с ножове, брадви и други остри инструменти. Вярва се, че това може да предизвика лоши последствия за здравето.

Храна: Не бива да се изхвърля храна след празника. Вместо това тя трябва да се даде на бедни хора, защото иначе може да се „докара бедност“ в дома.

Коса: Според народно поверие не трябва да се мие косата на този ден, защото така човек може да „отмие ума си“.

Поведение: Забранено е да се проявява агресия, да се псува или да се обиждат хора. Също така не трябва да се лъже или да се измамва.

Алкохол: Прекомерната употреба на алкохол не се одобрява според традицията

В деня на празника вярващите се страхуват да не съгрешат, за да не разгневят светеца - в противен случай, както казват хората, " Архангел Михаил ще започне да наказва".

Архангеловден е един от най-значимите есенни празници в България, посветен на свети Архангел Михаил — пазител на човешките души. Затова поверията около него са свързани с чистота, почтеност и уважение към живота и смъртта.