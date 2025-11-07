ЕС прекратява многократните визи за руснаците и затяга мерките за сигурност

Европейската комисия въведе по-строги правила за издаване на визи на руски граждани, позовавайки се на нарастващи рискове за сигурността, свързани с продължаващата война на Москва срещу Украйна и увеличаването на хибридните заплахи срещу страните членки на ЕС. Съгласно новата политика, руските граждани вече няма да имат право на многократни визи, което означава, че ще трябва да кандидатстват за нова виза при всяко пътуване до Европейския съюз.

Решението идва след обща оценка на държавите членки, според която конфликтът е довел до сериозно повишаване на риска от шпионаж, саботажи и пропагандна дейност, извършвани от притежатели на руски визи. Европейската комисия определи мярката като необходима стъпка за защита на сигурността на Съюза и за засилване на контрола върху кандидатите. Всяко заявление вече ще подлежи на по-честа и по-задълбочена проверка, за да се откриват и предотвратяват потенциални заплахи за обществения ред и вътрешната сигурност.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че решението отразява нуждата от защита на европейските граждани на фона на продължаващата руска хибридна дейност, включително дронови атаки и опити за саботаж из континента. „Пътуването до ЕС е привилегия, а не даденост“, подчерта Калас. Заместник-председателят на Европейската комисия Хена Виркунен добави, че „незаконната и непредизвикана агресия на Русия срещу Украйна“ продължава да застрашава стабилността в Европа чрез дезинформация, атаки срещу инфраструктурата и тайни операции.

Въпреки новите ограничения, Комисията обяви няколко изключения. Хуманитарни случаи, включително независими журналисти, дисиденти, защитници на човешките права и техните семейства, ще продължат да бъдат разглеждани. Изключения ще важат и за членове на семейства на граждани на ЕС, руски граждани с легален статут в Съюза, както и за определени професионални категории, като транспортни работници.

Руското външно министерство осъди решението, като говорителката Мария Захарова се подигра на позицията на ЕС, твърдейки, че Европа „вече не се нуждае от богати туристи“, а разчита на „мигранти“ и „укриващи се от мобилизация украинци“.

Затягането на визовите правила е поредната стъпка в серията от ограничения върху пътуванията на руски граждани, въведени от ЕС след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 година. Още тогава беше прекратено действието на споразумението за облекчен визов режим, а няколко държави – включително балтийските страни и Полша – предприеха още по-строги мерки, като забраниха или силно ограничиха влизането на руски граждани.

През последните месеци европейските разузнавателни служби алармират за ръст на хибридни операции, координирани от лица, свързани с руските спецслужби, често действащи под дипломатическо прикритие. Сред инцидентите има кибератаки, саботажи и палежи, насочени срещу критична инфраструктура в страни от ЕС и НАТО.

Според представители на Европейската комисия, актуализираната визова политика цели да предотврати бъдещи пробиви в сигурността и да засили способността на Съюза да реагира на хибридни заплахи, като същевременно запази ограничени канали за хуманитарни и служебни пътувания.