На церемония в София бе отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война

С военна церемония в мавзолея на княз Александър I Батенберг в София беше отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война и 132-рата годишнина от кончината на първия български княз и главнокомандващ на тогавашната Българска армия, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).



За да почетат паметта на героите, на военния ритуал присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-министрите Радостин Илиев и Аделина Николова, представители на военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната, висши офицери.



Поднесени бяха венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната, както и от институции и родолюбиви организации. На церемонията беше изпълнен националният химн и с минута мълчание беше почетена паметта на загиналите. Военният ритуал беше изпълнен от военнослужещи от Националната гвардейска част и Гвардейския представителен духов оркестър.

През 1885 г. по време на сраженията в Сръбско-българската война княз Александър I Батенберг застава начело на младата Българска армия, възстановена само седем години по-рано след Освобождението през 1878 г. От 2024 г., по инициатива на Министерството на отбраната, на 7 ноември в мавзолея-костница на княз Александър I Батенберг в София, където са тленните му останки, се отбелязват победата при Сливница и годишнината от кончината на главнокомандващия на Българската армия в победоносната за България Сръбско-българска война, информираха от МО.

По повод 140-ата годишнина от Сръбско-българската война по-късно днес в Сливница ще има тържествена заря-проверка.