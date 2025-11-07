  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +14
Пловдив: +12 / +13
Варна: +12 / +13
Сандански: +12 / +15
Русе: +10 / +11
Добрич: +10 / +12
Видин: +10 / +11
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +10 / +11
Смолян: +6 / +7
Кюстендил: +9 / +11
Стара Загора: +11 / +12

На церемония в София бе отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война

  • Сподели в:
  • Viber
На церемония в София бе отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война
A A+ A++ A

С военна церемония в мавзолея на княз Александър I Батенберг в София беше отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война и 132-рата годишнина от кончината на първия български княз и главнокомандващ на тогавашната Българска армия, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).


За да почетат паметта на героите, на военния ритуал присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-министрите Радостин Илиев и Аделина Николова, представители на военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната, висши офицери.


Поднесени бяха венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната, както и от институции и родолюбиви организации. На церемонията беше изпълнен националният химн и с минута мълчание беше почетена паметта на загиналите. Военният ритуал беше изпълнен от военнослужещи от Националната гвардейска част и Гвардейския представителен духов оркестър.

През 1885 г. по време на сраженията в Сръбско-българската война княз Александър I Батенберг застава начело на младата Българска армия, възстановена само седем години по-рано след Освобождението през 1878 г. От 2024 г., по инициатива на Министерството на отбраната, на 7 ноември в мавзолея-костница на княз Александър I Батенберг в София, където са тленните му останки, се отбелязват победата при Сливница и годишнината от кончината на главнокомандващия на Българската армия в победоносната за България Сръбско-българска война, информираха от МО.

По повод 140-ата годишнина от Сръбско-българската война по-късно днес в Сливница ще има тържествена заря-проверка.

#София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?