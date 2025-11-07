Парламентът одобри извънредните правомощия за бъдещия управител на "Лукойл"

Народното събрание прие днес на първо и второ четене измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С текстовете се предоставят извънредни правомощия на бъдещия специален управител в "Лукойл".

Енергийната комисия заседава рекордно кратко – около 30 секунди тази сутрин преди депутатите да пристъпят към гласуване в пленарна зала, съобщи БТА.

Измененията бяха подкрепени от 130 народни представители от ГЕРБ-СДС, ДПС – Ново начало, БСП, ИТН, един от АПС и 4 от независимите депутати. "Против" гласуваха от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС и МЕЧ. "Величие" не участва в гласуването, а двама депутати от ПП-ДБ се въздържаха.

Веднага след приетото първо четене, Станислав Анастасов от ДПС – Ново начало, който е един от вносителите на законопроекта, поиска незабавно второ четене на промените в пленарна зала.

Депутатите от "Възраждане" възразиха, но Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, който ръководеше пленарното заседание, не позволи на Костадин Костадинов да направи обратно предложение. След кратка размяна на реплики между двамата, председателстващият отмени гласуването на процедурата и даде думата на Цончо Ганев за процедура.

"Защо тъпчете парламентаризма с калните си обувки", попита Ганев и заяви, че няма право да допуска второто четене в пленарна зала. Въпреки възраженията, депутатите преминаха към второ четене на промените в закона.

Разширени правомощия за специалния управител

Според новите текстове, след назначаването му управителят ще поеме пълния контрол върху дружеството, като акционерите и собствениците губят правомощията си. Той ще може да се разпорежда или да отчуждава имущество на компанията, което излиза извън рамките на обичайната търговска дейност, но само след предварително одобрение от Министерския съвет. Сделки, сключени в нарушение на това правило, ще се считат за нищожни.

При евентуална продажба на акции или дялове от капитала ще се изисква пазарна оценка, а прехвърлянето ще става факт едва след като правителството одобри купувача. Това решение на кабинета трябва да получи предварително одобрение от Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Средствата от подобни сделки ще се депозират по специална сметка в Българската банка за развитие (ББР). Финансовият министър ще има срок от 6 месеца да разпредели получените суми съобразно прехвърлените права, но само при липса на нормативни пречки и отново след одобрение от правителството.

Контекст на законодателните промени

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира по-рано днес, че текстовете са съгласувани със САЩ и целят да гарантират, че след 21 ноември "нито една стотинка от "Лукойл" няма да отиде за финансиране на войната в Украйна". Според него с промените държавата ще поеме пълен контрол над рафинерията в Бургас чрез особения управител.

Назначаването на специален управител трябва да стане преди 21 ноември – деня, в който влизат в сила американските санкции срещу руската компания, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на 22 октомври 2025 г.