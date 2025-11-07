  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +14
Пловдив: +12 / +13
Варна: +12 / +13
Сандански: +12 / +15
Русе: +10 / +11
Добрич: +10 / +12
Видин: +10 / +11
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +10 / +11
Смолян: +6 / +7
Кюстендил: +9 / +11
Стара Загора: +11 / +12

Радостин Василев: От днес обявявам край на партия "Величие"

  • Сподели в:
  • Viber
Радостин Василев: От днес обявявам край на партия "Величие"
A A+ A++ A

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обвини председателя на "Величие" Ивелин Михайлов и негови приближени в схеми чрез инвестиции и имотни сделки, свързани с измами чрез инвестиции и имотни сделки.

"От днес обявявам край на партия "Величие". Това не е политическа формация, а финансова пирамида“, заяви Радостин Василев пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".

Политическият лидер алармира за четири случая, в които хора са станали част от измамите. МЕЧ ще настоява за пълно разследване на лицата, участващи в схемите, и ще предостави събраните доказателства на компетентните институции.

"Всички знаят, че Ивелин Михайлов създава пирамиди и мами хората. Ако държавата продължи да бездейства, този случай може да завърши трагично“, каза още Василев.

#Радостин Василев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?