Радостин Василев: От днес обявявам край на партия "Величие"

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обвини председателя на "Величие" Ивелин Михайлов и негови приближени в схеми чрез инвестиции и имотни сделки, свързани с измами чрез инвестиции и имотни сделки.

"От днес обявявам край на партия "Величие". Това не е политическа формация, а финансова пирамида“, заяви Радостин Василев пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".

Политическият лидер алармира за четири случая, в които хора са станали част от измамите. МЕЧ ще настоява за пълно разследване на лицата, участващи в схемите, и ще предостави събраните доказателства на компетентните институции.

"Всички знаят, че Ивелин Михайлов създава пирамиди и мами хората. Ако държавата продължи да бездейства, този случай може да завърши трагично“, каза още Василев.