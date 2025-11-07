  • Instagram
Кралят на попа оживява с Mайкъл - само в кината през април

Кралят на попа оживява с Mайкъл - само в кината през април
Този април ще имаме шанса да се потопим в живота на един от най-великите и влиятелни артисти на всички времена – Майкъл Джексън. Майкъл отвежда зрителите отвъд музиката, разкривайки човека зад легендата – от ранните му години като част от The Jackson Five до превръщането му в глобален феномен и емблема на поп жанра. Със сцени, които пресъздават както незабравимите му изпълнения, така и личните моменти зад кулисите, Майкъл предлага уникален и дълбоко човешки поглед към Краля на попа.

Първият трейлър на Майкъл ни дава възможността да надникнем в света на филма, който обещава да се превърне в едно от големите събития на годината. Видеото разкрива атмосфера, наситена с енергия, вдъхновение и почит към човека зад легендата – Майкъл Джексън

Режисиран от Антоан Фукуа (Тренировъчен ден, Закрилникът), Майкъл предлага на зрителите близък и искрен поглед към човека зад музиката – изследвайки неговото изключително творчество, страст и предизвикателствата, които са го оформяли през годините.

В ролята на Краля на попа влиза Джафар Джексън, племенникът на Майкъл Джексън, който прави впечатляващ дебют на големия екран. Сред останалите актьори са Ния Лонг, Лора Хариър и Джулиано Круе Валди, както и Майлс Телър и двукратно номинираният за „Оскар“ Колман Доминго.

Сценарият е дело на трикратно номинирания за „Оскар“ Джон Логан (Гладиатор, Авиаторът), а продуценти на филма са носителят на „Оскар“ Греъм Кинг (Бохемска рапсодия, От другата страна), Джон Бранка и Джон Маклейн.

Влизаме в обувките на Майкъл – от 24 април само в кината и IMAX!


