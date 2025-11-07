Д-р Георги Николов: 15-16% от хората в репродуктивна възраст имат проблем със забременяването

За първи път български лекари по асистирана репродукция заминават на мисия в Албания, за да окажат безвъзмездна медицинска помощ на двойки с репродуктивни затруднения. Инициативата е "България и Албания заедно за още едно родено дете".

Начело на лекарския екип застава д-р Георги Николов - ръководител на медицински център за репродуктивна медицина, един от водещите специалисти у нас в областта на женското и репродуктивното здраве.

С каквото може нашият екип ще помогне на нашите сънародници в Албания, каза пред БНР д-р Николов.

Първата инициатива е в град Корча. Това е регион с много българи, обясни той и добави, че ще бъдат консултирани двойки по документи. "В зависимост от условията, които ще ни бъдат предоставени, може би ще има и прегледи", добави д-р Николов в интервю за предаването "Преди всички". По думите му всичко ще бъде безплатно за албанските граждани, които искат да ползват услугите на българския екип.

"Ще го направим в рамките на ден и половина. Ако нещата потръгнат, може би ще направим някаква регулярна схема за посещение в този регион и обслужване на двойки с репродуктивни проблеми".

Около 15-16% от хората в репродуктивна възраст имат проблем със забременяването, като България не прави изключение в това отношение, отбеляза д-р Георги Николов и обясни какви са най-честите причини. По думите му пътят, който трябва да изминат тези двойки, е доста дълъг и често стресиращ, изискващ много търпение.

Според него частично можем да се предпазим от безплодие, но не по отношение на всички фактори, които могат да доведат до това.

Д-р Николов отбеляза важността на профилактиката и информираността по темата.