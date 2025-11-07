Намушкаха жена в центъра на Благоевград посред бял ден, причината вероятно е любовна драма
Млада жена е била намушкана няколко пъти с нож в центъра на Благоевград.
Кървавото престъпление е извършено днес, минути преди 11 ч. в подплощадното пространство на пл. "Георги Измирлиев".
Полученият сигнал е бил за жена, лежаща на земята, обляна в кръв и с множество прободни рани.
Веднага на мястото са пристигнали линейка и полицейски екип. Пострадалата е на около 30 години. Откарана е в болница.
Задържан е предполагаемият извършител на престъплението - мъж от Благоевград на 38 години.
По първоначална информация мотивът за намушкването е свързан с любовни взаимоотношения между двамата.
