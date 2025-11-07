  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +14
Пловдив: +12 / +13
Варна: +12 / +13
Сандански: +12 / +15
Русе: +10 / +11
Добрич: +10 / +12
Видин: +10 / +11
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +10 / +11
Смолян: +6 / +7
Кюстендил: +9 / +11
Стара Загора: +11 / +12

Намушкаха жена в центъра на Благоевград посред бял ден, причината вероятно е любовна драма

  • Сподели в:
  • Viber
Намушкаха жена в центъра на Благоевград посред бял ден, причината вероятно е любовна драма
A A+ A++ A

Млада жена е била намушкана няколко пъти с нож в центъра на Благоевград.

Кървавото престъпление е извършено днес, минути преди 11 ч. в подплощадното пространство на пл. "Георги Измирлиев".

Полученият сигнал е бил за жена, лежаща на земята, обляна в кръв и с множество прободни рани.

Веднага на мястото са пристигнали линейка и полицейски екип. Пострадалата е на около 30 години. Откарана е в болница.

Задържан е предполагаемият извършител на престъплението - мъж от Благоевград на 38 години.

По първоначална информация мотивът за намушкването е свързан с любовни взаимоотношения между двамата.

#Благоевград

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?